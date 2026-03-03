Kêu gọi giải pháp ngoại giao cho xung đột tại Trung Đông

Người dân thu dọn đống đổ nát sau một vụ không kích tại Iran. (Ảnh: THE NEW YORK TIMES)

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi các bên liên quan ngừng sử dụng vũ lực; hướng tới giải pháp ngoại giao để giải quyết khác biệt; bảo đảm lợi ích, an ninh chính đáng của tất cả các nước trong khu vực. Tuyên bố bày tỏ quan ngại về sự leo thang của các cuộc đối đầu vũ trang tại Trung Đông; khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào mục tiêu dân sự, dù ở Iran hay các nước Arab, đều phải bị loại trừ hoàn toàn.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Jordan và Iraq. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ra khắp khu vực; kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, quay lại đối thoại chính trị, tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Liên hợp quốc.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, mục tiêu của chiến dịch của Mỹ tại Iran là ngăn chặn Tehran phát triển tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bác bỏ những quan ngại về một cuộc chiến “không hồi kết” với Iran.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nhấn mạnh, Berlin không có các khí tài quân sự đáng kể tại khu vực Trung Đông và cũng không có ý định tham gia chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel đang tiến hành. Thủ tướng Anh cũng khẳng định London sẽ không tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) thông báo đã sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó khủng hoảng nhân đạo ở khu vực này. Liên hợp quốc cảnh báo, bạo lực leo thang có thể khiến hoạt động nhân đạo quá tải.

Chính phủ Hàn Quốc tổ chức họp khẩn để xây dựng phương án sơ tán công dân. Séc triển khai các chuyến bay đón khoảng 6.700 công dân từ Ai Cập và Jordan về nước. Hãng hàng không Smartwings của Séc cũng điều động thêm các chuyến bay tới Oman để hỗ trợ hành khách đang mắc kẹt. Bộ Ngoại giao Mỹ ra khuyến cáo khẩn, hối thúc công dân ngay lập tức rời khỏi hầu hết các quốc gia Trung Đông, bao gồm Ai Cập và nhiều nước vùng Vịnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định an ninh của chính quyền Israel, thường xuyên theo dõi thông tin; hạn chế di chuyển giữa các thành phố; luôn ở gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, sẵn sàng thực hiện các phương án di chuyển khi có hướng dẫn chính thức. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ về bảo hộ công dân, bà con có thể liên hệ các số điện thoại: +972 55 502 5616 và +972 50 878 3373.

https://nhandan.vn/keu-goi-giai-phap-ngoai-giao-cho-xung-dot-tai-trung-dong-post946111.html