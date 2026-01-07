NATO bác lo ngại khủng hoảng nội khối liên quan đến Greenland

  • Huế ngày nay Online
Tướng Alexus Grynkewich - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - cho biết đến thời điểm hiện tại, các tuyên bố liên quan đến Greenland chưa gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động quân sự của NATO.

 Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người đứng đầu lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu khẳng định liên minh này chưa rơi vào tình trạng khủng hoảng, bất chấp những căng thẳng phát sinh xoay quanh Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định kiểm soát.

Phát biểu ngày 9/1 tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Phần Lan, Tướng Alexus Grynkewich - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - cho biết đến thời điểm hiện tại, các tuyên bố liên quan đến Greenland chưa gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động quân sự của NATO.

Ông nhấn mạnh liên minh vẫn đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước thành viên.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây liên tục tái khẳng định mong muốn đặt Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, với lý do bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của Washington.

Trong khi đó, các phản ứng ngoại giao từ châu Âu ngày càng gia tăng. Một số quốc gia, trong đó có Đức và Italia, đã công khai phản đối khả năng Mỹ dùng vũ lực nhằm kiểm soát Greenland, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu niềm tin và cam kết phòng thủ tập thể trong NATO.

Greenland hiện là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có dân số khoảng 57.000 người và giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Bắc Cực. Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện quân sự tại đây thông qua căn cứ Pituffik, được thiết lập từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tuy nhiên, đề xuất sáp nhập Greenland của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh châu Âu, khi cho rằng điều này có nguy cơ gây rạn nứt nội bộ NATO.

https://nhandan.vn/nato-bac-lo-ngai-khung-hoang-noi-khoi-lien-quan-den-greenland-post936087.html

Theo nhandan.vn
