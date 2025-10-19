Tổng thống Trump tin tưởng Nga và Ukraine đều muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông tin rằng cả người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều mong muốn kết thúc cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 21/10, ông Trump nói: "Tôi nghĩ ông Putin muốn chấm dứt, tôi cũng nghĩ ông Zelensky muốn chấm dứt, và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra".

Ông Trump đánh giá việc đạt được một lệnh ngừng bắn là khả thi, dù không nêu chi tiết cụ thể. Ông mô tả xung đột tại Ukraine là “một cuộc xung đột tàn khốc” nhưng cho rằng Mỹ không chịu ảnh hưởng trực tiếp. “Chúng tôi bán trang thiết bị cho họ, đồng thời bán thiết bị cho NATO, và NATO chuyển giao cho Ukraine, nhưng chúng tôi không còn phải chi trả nữa”, ông nhấn mạnh, đồng thời đề cập khoản viện trợ 350 tỷ USD mà chính quyền trước - dưới thời Tổng thống Joe Biden - đã cung cấp cho chính quyền Kiev.

Ông Trump nhấn mạnh rằng nếu ông là Tổng thống khi xung đột nổ ra, nó đã "không bao giờ xảy ra". Tuy nhiên, theo ông, cuộc chiến đã diễn ra và nhiệm vụ của ông là tìm cách đưa xung đột này đến hồi kết. "Xung đột này đã xảy ra và tôi phải xem liệu tôi có thể dập tắt nó hay không?", ông nói thêm.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng nếu xung đột tiếp tục leo thang. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện tại, nếu không được kiểm soát, tình hình có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng, thậm chí là nguy cơ Thế chiến thứ Ba. "Nó sẽ không xảy ra, nhưng có thể đã dẫn đến Thế chiến Ba", ông Trump cảnh báo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn lo ngại về khả năng mở rộng xung đột ở châu Âu và tác động của nó đến an ninh toàn cầu. Ông Trump nhiều lần chỉ trích cách thức Mỹ và các đồng minh chi tiêu trong hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền hiện tại phải xem xét kỹ lưỡng chi phí và hiệu quả của các biện pháp viện trợ.

Quan điểm của ông Trump về việc đạt được hòa bình tại Ukraine cũng phản ánh một lập trường thực dụng, tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro và chi phí cho Mỹ, đồng thời khuyến khích các bên trực tiếp tham chiến tìm kiếm thỏa thuận. Mặc dù không đưa ra kế hoạch cụ thể về cách thức đạt được lệnh ngừng bắn, Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định quyết tâm thúc đẩy quá trình này thông qua các kênh ngoại giao và quan hệ quốc tế.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/10 tiếp tục thể hiện nỗ lực của Mỹ trong việc định hướng tiến trình hòa bình ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo các quốc gia tham chiến trong việc tìm kiếm giải pháp bền vững cho xung đột kéo dài.