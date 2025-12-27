Mỹ và Ukraine tổ chức cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 28/12

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. (Ảnh: AP/TTXVN)

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng Mỹ và Ukraine cũng đã ấn định được ngày tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra vào ngày 28/12.

Theo một nguồn tin tại Mỹ, trong cuộc gặp tại Florida vào tuần tới, ông Zelensky dự định sẽ thảo luận về thời hạn của thỏa thuận hòa bình với Nga đang được các bên nỗ lực thúc đẩy.

Cũng theo nguồn tin này, Mỹ được cho là đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình kéo dài 15 năm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và thỏa thuận có thể được gia hạn.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng cần có thỏa thuận "dài hơn 15 năm" và nếu điều này được ông Trump đồng ý trong cuộc gặp tới, đây sẽ là “một thành công lớn."

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông sẵn sàng tiến hành trưng cầu ý dân đối với kế hoạch hòa bình, nếu như Nga đồng ý ngừng bắn tối thiểu 60 ngày để Kiev sắp xếp và tổ chức cuộc bỏ phiếu.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự định thảo luận về vấn đề lãnh thổ với ông Trump tại cuộc gặp ở Mỹ.

Các nguồn tin chưa chính thức cho biết Tổng thống Trump dự kiến đón tiếp người đồng cấp Ukraine tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Phát biểu với tờ The New York Post, người đứng đầu Nhà Trắng đánh giá tích cực về cơ hội đạt được thỏa thuận với Tổng thống Zelensky.

Giới chức châu Âu đánh giá Ukraine đã rất nỗ lực trong nhiều tháng qua để sắp xếp cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump. Châu Âu kỳ vọng sẽ có một kết quả tích cực từ cuộc gặp này.

Cuộc gặp được lên kế hoạch trong bối cảnh Washington cũng đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt 4 năm xung đột tại Ukraine.

Nếu diễn ra, đây sẽ là hoạt động ngoại giao tiếp sau các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Nga, bao gồm các cuộc đàm phán giữa đại diện hai nước tại Moskva (Nga) và Miami (Italy)./.