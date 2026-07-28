Mỹ và Iran tiến gần giải pháp ngoại giao

Tàu thuyền vận chuyển trên Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phải chờ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/7 tại Nhà trắng. Pakistan, Ai Cập và Qatar cũng đang thúc đẩy một đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Đề xuất này hướng tới việc tạo điều kiện để hai bên nối lại đàm phán theo khuôn khổ MoU, vốn sẽ hết thời hạn trong tháng tới. Iran và Oman đã bày tỏ ủng hộ đề xuất trên và các bên trung gian đang chờ quyết định của Tổng thống Trump.

Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran, trong bối cảnh hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp tạm ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhau. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả.

Ngày 28/7, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Oman và Saudi Arabia về Eo biển Hormuz, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung để khôi phục ổn định trong khu vực.

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