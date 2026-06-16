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Thế giới

Kêu gọi duy trì môi trường biển hòa bình, an ninh

ClockThứ Tư, 17/06/2026 08:52
Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (Hội nghị SPLOS) trên cương vị Chủ tịch SPLOS 35.

Việt Nam đóng góp thực chất cho nghị sự đại dương và thúc đẩy thực thi UNCLOSViệt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác thực chất nhằm bảo đảm an ninh biển

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) tiếp tục là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, tạo nền tảng cho ổn định, hợp tác và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Trong bối cảnh đại dương đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm biển, suy giảm đa dạng sinh học, các vấn đề an ninh hàng hải và tác động từ công nghệ mới, Thứ trưởng nêu rõ, các quốc gia cần tăng cường hợp tác và huy động thêm nguồn lực để bảo vệ đại dương, qua đó duy trì môi trường biển hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Thứ trưởng kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả UNCLOS, ủng hộ hoạt động của các cơ quan được thành lập theo Công ước, phối hợp cùng nhau ứng phó những thách thức mới trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và thiện chí.

Sau phiên khai mạc, đại diện các nước và Phó Tổng Thư ký cùng Ban Thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch SPLOS 35, góp phần đề cao vai trò, giá trị của UNCLOS, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản trị biển và đại dương, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan được thành lập trong khuôn khổ Công ước.

Thứ trưởng cũng chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội nghị cho Đại sứ Wellington Bencosme, Trưởng Phái đoàn Cộng hòa Dominicana tại Liên hợp quốc, được Hội nghị đồng thuận bầu làm Chủ tịch SPLOS 36.

SPLOS là hội nghị thường niên của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên UNCLOS cũng như các nước quan sát viên trình bày lập trường, quan điểm và chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan thực thi UNCLOS, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan thành lập theo Công ước, góp phần định hướng cho các phát triển mới trong lĩnh vực luật biển và quản lý, khai thác đại dương trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/keu-goi-duy-tri-moi-truong-bien-hoa-binh-an-ninh-post969604.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: kêu gọiduy trìmôi trường biểnhòa bìnhan ninhUNCLOS
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