Mỹ tăng thuế đối với hơn 400 mặt hàng chứa nhôm, thép

ClockThứ Tư, 20/08/2025 15:41
Ngày 19/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hơn 400 danh mục sản phẩm có chứa nhôm và thép, qua đó làm gia tăng đáng kể phạm vi và tác động của công cụ thuế quan đối với thương mại.

Các sản phẩm thép chờ xuất khẩu tại cảng ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) 

Theo đó, Mỹ đã bổ sung 407 mặt hàng vào danh sách các sản phẩm thép và nhôm "phái sinh" chịu thuế theo ngành, trong đó có tuabin gió, cần cẩu di động, máy ủi, toa tàu hỏa, đồ nội thất, cùng nhiều thiết bị công nghiệp nặng khác”. Danh mục còn bao gồm các bộ phận hệ thống xả ô-tô và thép điện dùng cho xe điện.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Mỹ Jeffrey Kessler nhấn mạnh động thái này nhằm mở rộng phạm vi của thuế thép và nhôm, đồng thời ngăn chặn việc lách luật, góp phần hồi sinh ngành thép và nhôm Mỹ.

Trước đó, các nhà sản xuất thép của Mỹ, trong đó có Cleveland Cliffs, đã kiến nghị chính quyền mở rộng phạm vi áp thuế quan đối với các mặt hàng thép và nhôm.

Trong khi đó, một số nhà sản xuất ô-tô nước ngoài từng kêu gọi Mỹ không áp thuế đối với các linh kiện này, cho rằng Washington hiện chưa đủ năng lực sản xuất nội địa để đáp ứng nhu cầu.

Giới chuyên gia cảnh báo tác động của việc biện pháp thuế quan này là rất lớn. Ông Jason Miller, Giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học bang Michigan, cho biết, các mức thuế thép và nhôm hiện ảnh hưởng đến ít nhất 320 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu, dựa trên giá trị hải quan chung của năm 2024. Theo ông, điều này sẽ gây thêm áp lực đối với lạm phát.

Nhà trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu các mức thuế nhôm và thép mới có cộng thêm vào các mức thuế áp dụng theo từng quốc gia mà Tổng thống Trump cũng đã công bố hay không.

Theo nhandan.vn
