Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela

Hành khách chờ đợi tại Sân bay Quốc tế Luis Munoz Marin tại Carolina, Puerto Rico, khi các chuyến bay bị hủy bỏ sau hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, ngày 3/1. (Nguồn: TTXVN/AFP)

Trái lại, Mỹ sẽ "tiếp tục duy trì nhiều công cụ gây áp lực khác nhau". Tuyên bố này được ông Rubio đưa ra trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS News.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin rằng bà María Corina Machado - lãnh đạo phe đối lập Venezuela, có đủ sự ủng hộ hoặc tôn trọng cần thiết để lãnh đạo đất nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.

Cũng trong ngày 3/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh công khai tại thành phố New York kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ ở Caracas. Hình ảnh mới cho thấy Tổng thống Maduro bị áp giải vào trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại Manhattan. Trong hình ảnh được công bố, ông Maduro mặc trang phục màu đen, đội mũ sẫm màu, tay cầm chai nước, di chuyển dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên liên bang bên trong trụ sở DEA tại khu Chelsea.

Theo các nguồn tin, sau khi hoàn tất thủ tục tại DEA, ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn. Tại đây, 2 người sẽ bị tạm giam để chờ ra Tòa án Liên bang khu vực Nam New York - nơi cáo trạng về khủng bố, ma túy và các tội danh liên quan đang được xúc tiến.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, nước này đã thông báo với các hãng hàng không rằng các hạn chế không phận vùng Caribe chính thức hết hiệu lực vào nửa đêm 3/1 theo giờ miền Đông (tức 12 giờ trưa 4/1 theo giờ Việt Nam) và các chuyến bay có thể được nối lại khi lịch trình được cập nhật nhanh chóng. Hãng hàng không United Airlines nêu rõ, một chuyến bay đến San Juan ở Puerto Rico đã được lên kế hoạch vào tối muộn 3/1 và hãng dự kiến sẽ khai thác hầu hết các chuyến bay theo lịch trình đến khu vực này vào ngày 4/1.

Delta Air Lines cũng dự kiến sẽ thực hiện lịch trình bay bình thường đến vùng Caribe vào ngày 4/1. Tuy nhiên hãng này cho biết, họ đã điều chỉnh để sắp xếp lại nguồn lực.

Tương tự, American Airlines tuyên bố đang chuẩn bị cho việc mở cửa lại không phận Đông Caribe vào cùng thời điểm và đã bổ sung hơn 3.700 chỗ ngồi đến và đi từ khu vực này, bên cạnh việc nối lại các chuyến bay theo lịch trình.

Trong một tuyên bố qua thư điện tử, một hãng hàng không chủ lực khác là Spirit Airlines cho biết, họ đã nối lại các chuyến bay đến và đi từ Caribe vào ngày 4/1, sau khi chỉ thị đóng cửa không phận của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hết hiệu lực.

Tuy nhiên, nhà phân tích hàng không Robert Mann nhận định, ngay cả sau khi dỡ bỏ các hạn chế, các hãng hàng không sẽ cần vài ngày để khôi phục hoạt động bình thường.