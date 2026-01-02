Căng thẳng nghiêm trọng giữa Mỹ và Venezuela

Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở Thủ đô Caracas của Venezuela, đồng thời điện đã bị ngắt tại một căn cứ quân sự lớn. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Cùng ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đã thực hiện thành công cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela; đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ “đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước”. Theo Tổng thống Donald Trump, chiến dịch có sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.

Theo giới chức Venezuela, các cuộc tấn công đã tác động đến cả khu vực quân sự và dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez khẳng định, nước này sẽ triển khai tất cả lực lượng trên quy mô lớn để phòng thủ toàn diện. Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ, cho phép huy động toàn bộ năng lực tác chiến của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar, triển khai đồng bộ lực lượng lục quân, không quân, hải quân và tên lửa trong thế trận phối hợp dân sự-quân sự-cảnh sát.

Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới các tổ chức đa phương quốc tế. Venezuela yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu toàn bộ phi công thương mại và tư nhân của Mỹ không được lái máy bay qua không phận Venezuela cũng như quốc đảo Curacao, nằm ngoài khơi phía bắc Venezuela, do “nguy cơ mất an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang tiếp diễn”. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cũng kêu gọi người dân Mỹ không nên đến Venezuela.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định tình đoàn kết đối với người dân Venezuela; kêu gọi ngăn chặn leo thang căng thẳng, đồng thời tập trung tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại. Tuyên bố cho rằng, Venezuela cần được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nền hòa bình ở khu vực Mỹ Latin. Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi sát tình hình, đề nghị các tổ chức khu vực và toàn cầu có các cơ chế trao đổi khẩn cấp nhằm làm rõ vụ việc, ngăn nguy cơ leo thang căng thẳng. Nhiều nước trên thế giới cũng bày tỏ quan ngại trước các diễn biến tại Venezuela.

Ngày 3/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới”.

Trước tình hình căng thẳng ở Venezuela diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo: Công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại; công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm, thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov. vn; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@ gmail.com.