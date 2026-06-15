Mỹ: Rơi máy bay chở người nhảy dù ở bang Missouri, 12 nạn nhân thiệt mạng

Ông Dennis Jacobs, Giám đốc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Hạt Bates cho biết, vụ tai nạn xảy ra gần Sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas khoảng 95km về phía nam.

Truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay tư nhân, chở 11 người nhảy dù và 1 phi công, đã quay trở lại sân bay sau khi cất cánh vào khoảng 11 giờ 30 giờ địa phương và rơi xuống khu vực gần đường cao tốc, khiến chính quyền phải phong tỏa tuyến đường này.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng Hạt Bates Chad Anderson khẳng định, nhà chức trách không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến khủng bố hay tội phạm trong vụ tai nạn.

Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chiếc máy bay xấu số thuộc dòng Pacific Aerospace P750 - loại máy bay 1 động cơ được thiết kế và chế tạo tại New Zealand.

Theo FAA, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

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