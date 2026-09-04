Mỹ: Nắng nóng khiến nhu cầu năng lượng làm mát tăng cao kỷ lục

Người dân tránh nóng bên đài phun nước ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Matt Rogers, Chủ tịch Tập đoàn Commodity Weather, chỉ số "ngày độ làm mát" (CDD – chỉ số đo lường mức độ nóng của thời tiết để xác định nhu cầu sử dụng năng lượng cho việc làm mát hoặc chạy điều hòa nhiệt độ của một tòa nhà hay một khu vực) có tính đến trọng số dân số trong tháng 8 đã đạt mức 376 – cao nhất trong dữ liệu lịch sử suốt 76 năm qua tại Mỹ. Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 cũng là khoảng thời gian nóng thứ 7 từng được ghi nhận ở nước Mỹ. Ngoài ra, ông Rogers còn dự báo về một mùa Thu "rất nóng" và thậm chí có thể đạt mức nóng kỷ lục tại Mỹ. Ông nhận định: "Tháng 9 đang trên đà trở thành tháng 9 nóng nhất lịch sử, vượt qua kỷ lục của năm 2019".

Trong khi đó, Ryan Ward, chuyên gia phân tích tại BloombergNEF, đánh giá: "Theo lịch, mùa Thu đã đến, nhưng cái nóng mùa Hè vẫn bao trùm khắp miền trung nước Mỹ, duy trì nhu cầu làm mát và sản lượng điện từ khí đốt ở mức cao". Đợt nắng nóng kéo dài này sẽ tiếp tục gây áp lực lên các đơn vị vận hành lưới điện.

Mặc dù các nhà khí tượng học định nghĩa mùa Hè kéo dài từ ngày 1/6 đến ngày 31/8, nhưng xét theo lịch, tháng 9 là tháng giao thoa giữa hai mùa, với ngày lập Thu rơi vào ngày 22/9 năm nay. Tình trạng nắng nóng dai dẳng vào cuối mùa cũng đặt ra câu hỏi liệu tháng 9 có còn nên được coi là tháng chuyển tiếp giữa mùa Hè và mùa Thu hay không.

Judah Cohen, Giám đốc dự báo theo mùa tại Nhóm Nghiên cứu JANUS, đánh giá: "Với xu hướng nóng lên mạnh mẽ, tháng 9 nên được xếp vào nhóm các tháng mùa Hè thay vì chỉ là tháng chuyển giao".

Chỉ số CDD có tính đến trọng số dân số là thước đo quan trọng đối với các nhà kinh doanh năng lượng, các đơn vị vận hành lưới điện, ngành công nghiệp cũng như thị trường bảo hiểm và phái sinh thời tiết, bởi nó phản ánh lượng năng lượng cần thiết để làm mát nhà ở và cơ sở kinh doanh xuống mức 65°F (18°C). Việc áp dụng trọng số dân số giúp chú trọng hơn vào những khu vực có đông dân cư sinh sống và tiêu thụ năng lượng, thay vì tính toán dựa trên các vùng đất thưa thớt dân cư.

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