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Thế giới

Mỹ và Iraq chuyển trọng tâm hợp tác

ClockThứ Hai, 28/09/2026 08:33
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi mới đây đã tiến hành thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, trong bối cảnh Washington và Baghdad chuẩn bị chuyển trọng tâm hợp tác từ lĩnh vực quân sự sang quan hệ đối tác kinh tế dài hạn.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 14/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, cuộc gặp nêu trên diễn ra bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trước thời điểm lực lượng còn lại của liên quân do Mỹ dẫn đầu dự kiến rút khỏi Iraq vào ngày 30/9.

Truyền thông Iraq đưa tin, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, cùng tình hình Trung Đông và các nỗ lực củng cố an ninh khu vực. Mỹ và Iraq đang hướng tới chuyển quan hệ song phương sang giai đoạn mới, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng.

Baghdad đang kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực như dầu khí, điện, cơ sở hạ tầng và công nghiệp nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Trong khi đó, liên quan vấn đề an ninh, Washington ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đưa vũ khí của các nhóm vũ trang ngoài quân đội chính quy về dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio từng cho biết, Washington ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm củng cố nền tảng cho sự ổn định và phát triển kinh tế.

https://nhandan.vn/my-va-iraq-chuyen-trong-tam-hop-tac-post991440.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: MỹIraqchuyển trọng tâmhợp tác
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