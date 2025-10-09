Mỹ: Hoạt động hàng không gián đoạn nghiêm trọng do Chính phủ đóng cửa

Ngày 8/10, hàng người chờ làm thủ tục ở sân bay có nguy cơ dài thêm khi cuộc khủng hoảng bước sang ngày thứ 8, đồng nghĩa với sự thiếu vắng nhân viên an ninh và kiểm soát an toàn tại các sân bay lớn.

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), dù nhân viên kiểm soát không lưu được coi là lực lượng “thiết yếu” nên vẫn phải làm việc trong thời gian Chính phủ đóng cửa, song số lượng người xin nghỉ ốm tăng mạnh đã dẫn đến thiếu hụt nhân sự. Vấn đề này đã được ghi nhận tại nhiều sân bay, từ Chicago, Boston đến Burbank và Houston, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới sân bay Newark - đầu mối lớn của khu vực New York.

Theo trang giám sát hàng không FlightAware, khoảng 10.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hoãn trong hai ngày 6 và 7/10, khi tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu ngày càng nghiêm trọng do Chính phủ liên bang đóng cửa.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết, khoảng 53% số chuyến bay bị chậm hiện nay là do thiếu nhân sự, trong khi trước đây con số này chỉ khoảng 5%.

Ông Duffy thừa nhận đang có “một chút phản ứng ngầm” từ lực lượng kiểm soát không lưu, khi nhiều người lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương. Bộ trưởng cho biết các nhân viên “đang rất căng thẳng, lo lắng không biết làm sao để trang trải cuộc sống”.

FAA cảnh báo nếu tình trạng vắng mặt tiếp tục, cơ quan này buộc phải giảm tốc độ điều phối chuyến bay vào một số sân bay lớn để bảo đảm an toàn hoạt động.

Trong khi đó, tác động tài chính của việc chính phủ ngừng hoạt động dự kiến sẽ lan rộng trong tuần tới. Một số nhân viên liên bang - trong đó có lực lượng Cảnh sát Điện Capitol - sẽ không nhận đủ lương trong kỳ chi trả đầu tiên vào ngày 10/10.

Đến ngày 15/10, khoảng 1,3 triệu quân nhân tại ngũ, hàng chục nghìn thành viên Vệ binh Quốc gia và nhân viên Tuần duyên cũng sẽ không được trả lương, gây thêm áp lực buộc Quốc hội sớm chấm dứt tình trạng bế tắc.

Trước đó, ngày 8/10, tình trạng đóng cửa chính phủ ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau khi các thượng nghị sĩ một lần nữa bác bỏ kế hoạch mở cửa lại Chính phủ của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.