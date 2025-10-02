Fed gặp khó khi Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Việc Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần từ ngày 1/10 đang cắt đứt nguồn cung cấp dữ liệu kinh tế thiết yếu, gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang có nhiều bất ổn.

Báo cáo việc làm tháng dự kiến công bố ngày 3/10 có khả năng sẽ bị hoãn lại. Báo cáo hằng tuần về số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, thường công bố vào thứ Năm, cũng sẽ bị trì hoãn.

Các báo cáo quan trọng khác như Chỉ số lạm phát (dự kiến công bố ngày 15/10) và Doanh số bán lẻ (dự kiến công bố ngày 16/10) cũng đứng trước nguy cơ bị chậm trễ.

Sự gián đoạn dữ liệu kéo dài sẽ là thách thức lớn đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vốn đang chật vật với việc đưa ra quyết định về lãi suất trong bối cảnh có nhiều tín hiệu kinh tế trái chiều.

Lạm phát tại Mỹ vẫn ở trên ngưỡng mục tiêu 2%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong tháng 8 do số lượng người có việc làm chậm lại.

Thông thường, Fed cắt giảm lãi suất khi tỷ thất nghiệp tăng và ngược lại, Fed sẽ duy trì hoặc tăng lãi suất khi lạm phát tăng cao.

Nếu không có các dữ liệu mới, Fed sẽ có rất ít thông tin để phân tích trước cuộc họp tiếp theo vào ngày 28-29/10, thời điểm mà giới đầu tư kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sau lần cắt giảm đầu tiên trong năm nay vừa đưa ra hồi tháng trước.

Giới phân tích cũng cảnh báo rằng việc không có dữ liệu chính thức sẽ gây khó cho việc đánh giá thị trường việc làm xem thị trường này đang suy giảm hay tăng tốc. Trong bối cảnh đó, dữ liệu từ khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng.

Cụ thể, báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ quản lý nguồn nhân lực ADP công bố ngày 1/10 cho thấy các doanh nghiệp đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng Chín, một tín hiệu cho thấy thị trường việc làm đang chậm lại. Tuy nhiên, dữ liệu này không thể thay thế hoàn toàn số liệu thống kê của chính phủ, vốn toàn diện hơn./.