Động thái mới của Mỹ và Iran về hoạt động của eo biển Hormuz

ClockThứ Tư, 11/03/2026 08:38
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 (giờ Washington) công bố rằng quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tấn công, trong vài giờ qua, lực lượng Mỹ đã đánh trúng và phá hủy hoàn toàn 10 tàu hoặc thuyền rải thủy lôi đang hoạt động trong khu vực.

Iran và Israel tiến hành đợt không kích mới sau khi Tehran công bố tân lãnh đạo tối caoXung đột tại Trung Đông: Iran triển khai đợt tấn công mớiXung đột tại Trung Đông: Iran bầu lãnh đạo tối cao; các hoạt động quân sự gia tăng

Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN 

Theo ông Trump, chiến dịch quân sự này vẫn đang tiếp tục và có thể còn nhiều mục tiêu khác sẽ bị tấn công trong thời gian tới. Ông khẳng định các lực lượng tìm cách uy hiếp eo biển Hormuz sẽ bị xử lý nhanh chóng và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy 16 tàu và xuồng của Iran bị nghi sử dụng để rải thủy lôi gần eo biển Hormuz trong ngày 10/3, đồng thời kèm theo đoạn video ghi lại một số cuộc không kích.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đang sử dụng các công nghệ và năng lực tên lửa tương tự như những biện pháp từng được triển khai trong chiến dịch chống các tổ chức buôn ma túy trên biển.

Ông Trump nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm đe dọa tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược này sẽ bị đáp trả nhanh chóng và quyết liệt. Theo ông, việc bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải Hormuz là ưu tiên chiến lược của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Đêm 10/3 (giờ địa phương), quân đội Israel cũng thông báo đã bắt đầu một "làn sóng tấn công" mới nhắm vào thủ đô Tehran của Iran, chỉ ít lâu sau nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại thành phố này.

Về phần mình, sáng sớm 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và khu vực tự trị Kurdistan của Iraq.

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết đã khai hỏa "một loạt" tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ của Hạm đội V của Mỹ tại Bahrain và 3 cơ sở của người Kurd tại Iraq.

Iran bác bỏ cảnh báo của Mỹ liên quan eo biển Hormuz

Ngày 10/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã bác bỏ các cảnh báo của Mỹ về khả năng tấn công mạnh hơn nếu Tehran ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, cho rằng những tuyên bố này chỉ là "đe dọa rỗng".

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Larijani khẳng định Iran "không lo sợ các lời đe dọa" của Mỹ, nhấn mạnh rằng nhiều đối thủ mạnh hơn trong lịch sử cũng không thể khuất phục được Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công "mạnh gấp nhiều lần" so với hiện nay nếu Iran ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và bán đảo Arab, là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, các mối đe dọa liên quan đến tuyến hàng hải này đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

Một số nước trong khu vực cắt giảm sản lượng dầu thô

Một số quốc gia sản xuất dầu lớn tại Trung Đông đã cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác dầu thô trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại khu vực leo thang sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran kể từ ngày 28/2.

Ngày 10/3, truyền thông khu vực đưa tin Saudi Arabia đã giảm sản lượng dầu từ khoảng 2–2,5 triệu thùng/ngày, trong khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cắt giảm từ 500.000–800.000 thùng/ngày.

Các nguồn thạo tin khác cho biết Kuwait được cho là đã giảm sản lượng khoảng 500.000 thùng/ngày, còn Iraq giảm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2, kéo theo việc Tehran thực hiện các đòn trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng việc cắt giảm sản lượng có thể phản ánh nỗ lực của các nước sản xuất dầu trong khu vực nhằm điều chỉnh hoạt động khai thác trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng, đặc biệt tại các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Khu vực Vùng Vịnh giữ vai trò then chốt đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và bán đảo Arập, là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng, nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Bất kỳ biến động an ninh nào tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến nguồn cung và giá dầu trên thị trường quốc tế.

