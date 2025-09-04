  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

ClockThứ Năm, 04/09/2025 15:00
Ngày 3/9, Cục Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California (CalFire) cho biết một loạt các đám cháy rừng bùng phát do sét đánh đang lan rộng qua nhiều khu vực thuộc phía Bắc bang California (Mỹ), buộc giới chức địa phương phải ra lệnh sơ tán trên diện rộng. Một trong những địa điểm bị tàn phá nghiêm trọng là thị trấn Chinese Camp – nơi mang đậm dấu ấn lịch sử từ thời kỳ “Cơn sốt vàng”.

Cháy rừng tại bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN 

Theo giới chức địa phương, 22 đám cháy riêng biệt lan rộng tại khu vực cách San Francisco khoảng 160 km về phía Đông, thiêu rụi một diện tích gần 5.000 ha.

Loạt cháy rừng này bùng phát sau khi một cơn bão di chuyển qua khu vực, với nhiều tia sét đánh trúng thảm thực vật khô cằn, gây cháy lan nhanh. 

Chinese Camp - thị trấn hẻo lánh với gần 100 cư dân, nằm dưới chân núi phía Tây của dãy Sierra Nevada - là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đây từng là cộng đồng khai thác mỏ đông đúc, được hình thành giữa thế kỷ 19 bởi hàng nghìn lao động nhập cư người Hoa trong thời kỳ “Cơn sốt vàng”.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 2 công trình lịch sử, bao gồm một điểm dừng xe ngựa cổ và một nghĩa trang nằm trên đồi.

Một số công trình mang tính biểu tượng khác đã may mắn thoát khỏi ngọn lửa, trong đó có bưu điện thị trấn có tuổi đời 170 năm, một trong những nhà thờ Công giáo cổ nhất tại khu vực miền Trung California cùng cửa hàng kiêm quán rượu Chinese Camp Store và Tavern.

Toàn bộ thị trấn Chinese Camp, cùng một số cộng đồng dân cư khác thuộc 2 hạt Tuolumne và Calaveras hiện vẫn nằm trong diện sơ tán bắt buộc.

Hơn 600 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để khống chế đám cháy. Ngoài ra, ít nhất 2 trung tâm tạm trú đã được thiết lập để đón người dân sơ tán, cùng các cơ sở tiếp nhận vật nuôi và gia súc. Đội ngũ kỹ thuật điện lực cũng được triển khai khẩn cấp nhằm khôi phục hệ thống điện bị hư hại do đám cháy lan nhanh, thiêu rụi đường dây, máy biến áp và cột điện.

Cháy rừng vốn là một phần trong chu trình sinh thái tự nhiên tại miền Tây nước Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động của con người, đặc biệt là việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch quá mức, đang làm khí hậu biến đổi nhanh chóng, khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn và mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng hơn.

