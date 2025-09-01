Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể ‘hủy bỏ’ các thỏa thuận thương mại nếu thua kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế đối ứng mới tại Nhà Trắng ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trang Yahoo Finance ngày 4/9 cho biết vào hôm 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chính quyền sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao vào thứ Tư (4/9).

Phát biểu trong chương trình phát thanh của bình luận viên CNN Scott Jennings hôm 3/9, Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một tình trạng khẩn cấp về kinh tế”, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không thắng trong vụ kiện này, các bạn sẽ chứng kiến một chấn động có lẽ chưa từng thấy trước đây”.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm đó, cho rằng Mỹ có thể phải “hủy bỏ” các thỏa thuận thương mại hiện có, bao gồm với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại các mức thuế của ông.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, ông Trump nói: “Nếu chúng ta không thắng vụ kiện này, đất nước chúng ta sẽ chịu thiệt hại rất lớn, rất lớn. Những thỏa thuận này đều đã ký rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải hủy bỏ chúng”.

Thống kê cho thấy thu từ thuế quan của Mỹ đạt tổng cộng 159 tỷ USD vào tháng 7, gấp đôi cùng kỳ 2024 và Bộ Tư pháp Mỹ cũng cảnh báo rằng việc bãi bỏ thuế quan có thể đồng nghĩa "sự sụp đổ tài chính".

Ngày 29/8, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington đã ra phán quyết rằng phần lớn các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump là bất hợp pháp, tái khẳng định một phán quyết trước đó của Tòa án Thương mại Quốc tế.

Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington cho rằng khi thông qua Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA), Quốc hội Mỹ dường như "không có ý định trao cho Tổng thống quyền lực không giới hạn để áp thuế".

Tuy nhiên, tòa án vẫn cho phép các sắc thuế này tiếp tục duy trì đến ngày 14/10 để chính quyền Trump có cơ hội nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Trong khi đó, các thành viên khác của chính quyền đang chuẩn bị phương án dự phòng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông tin tưởng Tòa án Tối cao sẽ ủng hộ việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) năm 1977 để áp đặt thuế quan rộng rãi, nhưng nói thêm rằng chính quyền đang xây dựng một “Kế hoạch B” trong trường hợp không thành công.

Ông Josh Lipsky, Chủ tịch Kinh tế quốc tế tại Viện nghiên cứu Atlantic Council cho rằng nếu các nước khác nghĩ rằng được giảm thuế, họ sẽ thất vọng. Vẫn còn nhiều phương án dự phòng, ngay cả khi Tòa án Tối cao đồng ý với Tòa Phúc thẩm Liên bang.

Nhưng theo Yahoo Finance, dù thế nào đi nữa, các mức thuế đối ứng (có đi có lại) mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ giờ đây lại phải đối mặt với một vòng tranh chấp pháp lý mới.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông không xem xét việc giảm thuế đối với Ấn Độ, một tuần sau khi Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với nước này lên 50% để đáp trả việc Ấn Độ mua dầu từ Liên bang Nga.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có thể rút lại một số mức thuế quan hay không, Tổng thống Trump trả lời dứt khoát: “Không.”

Tổng thống Trump đã tăng cường chỉ trích mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, cho rằng mối quan hệ này đã thiên lệch nghiêng về phía Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tìm cách củng cố quan hệ với Trung Quốc và Liên bang Nga khi quan hệ với Mỹ ngày càng xấu đi.

Vào ngày 2/9, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông không hề cân nhắc việc giảm thuế quan đối với Ấn Độ.