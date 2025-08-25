  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với thép chống ăn mòn từ 10 quốc gia

ClockThứ Tư, 27/08/2025 14:55
Bộ Thương mại Mỹ cho biết các sản phẩm thép chống ăn mòn, được sử dụng trong sản xuất ôtô, đồ gia dụng và xây dựng, từ các nước này đã bị bán phá giá và/hoặc được trợ cấp không công bằng.

 (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngày 26/8, Bộ Thương mại Mỹ đã ra kết luận cuối cùng về việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ 10 quốc gia, trong đó có Australia, Brazil, Canada, Mexico, với tổng trị giá khoảng 2,9 tỷ USD.

Ông William Kimmitt, Thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế Mỹ, khẳng định động thái này nhằm bảo đảm ngành thép và người lao động Mỹ có thể cạnh tranh công bằng, không bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm nhập khẩu bán phá giá hoặc được trợ cấp từ nước ngoài.

Tiếp theo, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ tiến hành đánh giá tác động của các sản phẩm nhập khẩu này đối với ngành thép nội địa.

Nếu ITC đưa ra kết luận khẳng định có thiệt hại, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chính thức ban hành các lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Mỹáp thuếchống bán phá giáthép chống ăn mòn
