Mỹ áp đặt đợt trừng phạt mới chống Iran

ClockThứ Tư, 17/09/2025 08:41
Ngày 16/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và thực thể né tránh các lệnh trừng phạt chống Iran.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu trên đảo Khark, Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN 

Trong số danh sách trừng phạt có một số cá nhân và thực thể tại Hong Kong (Trung Quốc) và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Theo bộ trên, đây là những mạng lưới ngân hàng “ngầm” giúp điều phối hoạt động chuyển tiền, trong đó có khoản thu từ hoạt động bán dầu mỏ của Iran. 

Mỹ cấm các cá nhân và doanh nghiệp nước này tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với những đối tượng nằm trong diện bị trừng phạt.

