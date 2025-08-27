Iran nỗ lực ngăn chặn việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/8 khẳng định hoàn toàn nhận thức được những hậu quả tiêu cực của việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc theo cơ chế khôi phục trừng phạt và đang nỗ lực ngăn chặn điều này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran đã có "những nỗ lực đáng kể" để ngăn chặn động thái này, viện dẫn vòng đàm phán đang diễn ra với nhóm E3 tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015, gồm Pháp, Anh và Đức, tại Geneva (Thụy Sĩ) và tiến hành tham vấn với các nước ủy viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Baghaei cũng cho biết Tehran "đã quyết định rằng các cuộc tiếp xúc giữa hai bên sẽ tiếp tục trong những ngày tới."

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tương lai của Nghị quyết 2231, vốn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ông Baghaei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thể hiện sự minh bạch về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của mình. Ông cũng nhấn mạnh E3 thiếu thẩm quyền pháp lý và đạo đức để kích hoạt cơ chế khôi phục trừng phạt theo thỏa thuận năm 2015 vào cuối tháng Tám này.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với đại diện nhóm E3 tại Geneva, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, khẳng định Tehran vẫn duy trì cam kết ngoại giao và một giải pháp cùng có lợi, sau cuộc họp với nhóm 3 cường quốc hàng đầu châu Âu (E3) tại Geneva về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ông cũng cho rằng "đã đến lúc" nhóm E3 "phải đưa ra lựa chọn đúng đắn và dành thời gian và không gian cho ngoại giao"./.