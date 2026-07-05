Cháy rừng hoành hành tại châu Âu

Vụ cháy rừng tại dãy Pyrenees bùng phát từ ngày 5/7

Các nhà hoạch định chính sách châu Âu trước đó đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất nghiêm trọng trong năm nay, đặc biệt trong tháng 7 và 8.

Cháy rừng đe dọa Tour de France

Giới chức Pháp cho biết khán giả sẽ không được vào khu vực diễn ra chặng đua thứ ba của giải Tour de France do nguy cơ từ vụ cháy rừng đang bùng phát tại tỉnh Pyrenees-Orientales, miền Nam nước Pháp. Cách điểm đích tại Les Angles khoảng 60 km, đám cháy đã tàn phá hơn 1.600 ha và vẫn tiếp tục lan rộng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những cột khói đen khổng lồ bốc cao. Các nhân chứng cho biết gió nóng thổi mạnh, mặt đất bỏng rát, không khí ngột ngạt gây khó thở và tầm nhìn ở nhiều nơi chỉ còn khoảng 2 m.

Ban tổ chức cho biết lộ trình chặng đua không thay đổi, song đoàn xe quảng bá của Tour de France sẽ không di chuyển trên 40 km cuối của chặng đua từ Tây Ban Nha sang Pháp. Các tay đua sẽ tiếp tục hành trình trên chặng đua này nhưng không có đoàn xe quảng bá đi cùng.

Trước đó, Giám đốc Tour de France Christian Prudhomme cho biết ban tổ chức sẵn sàng điều chỉnh lộ trình nếu cần thiết.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 750 lính cứu hỏa, 200 phương tiện, cùng 9 trực thăng và máy bay chữa cháy đã được triển khai để khống chế đám cháy tại tỉnh Pyrenees-Orientales.

Cơ quan khí tượng Meteo France đã xếp 7 tỉnh ở miền Nam nước Pháp vào nhóm có nguy cơ cháy rừng "rất cao" trong ngày 6/7.

Tại vùng Catalonia của Tây Ban Nha, nơi diễn ra 2 chặng đầu của Tour de France, đám cháy thiêu rụi khoảng 2.200 ha rừng tại Les Gavarres đã cơ bản được khống chế.

Bồ Đào Nha nhận hỗ trợ quốc tế

Tại Bồ Đào Nha, vụ cháy rừng kéo dài từ ngày 3/7 tại khu vực Vouzela, miền Trung nước này, đã thiêu rụi khoảng 12.000 ha. Hơn 1.200 lính cứu hỏa, gần 400 phương tiện và 15 máy bay đã được huy động tham gia chữa cháy. Đến chiều 6/7, đám cháy đã được khống chế một phần, song vẫn còn nhiều điểm nóng.

Tây Ban Nha đã cử lực lượng, phương tiện cùng 2 máy bay chữa cháy sang hỗ trợ Bồ Đào Nha từ 4/7. Italy cũng điều 2 máy bay chữa cháy tới hỗ trợ.

Tại tỉnh Girona, Đông Bắc Tây Ban Nha, một vụ cháy rừng khác bùng phát từ 4/7 đã thiêu rụi gần 2.200 ha. Truyền thông địa phương cho biết gần 50.000 người đã được yêu cầu ở trong nhà hoặc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Cháy rừng lan tới Hy Lạp và Balkan

Tại Hy Lạp, một vụ cháy lớn bùng phát chiều 6/7 ở phía tây thủ đô Athens, thiêu rụi rừng thông tại khu vực Mandra. Hơn 150 lính cứu hỏa, 22 máy bay chữa cháy, cùng các đội chuyên trách và lực lượng tình nguyện tham gia dập lửa.

Tại một số khu vực ở thành phố Thessaloniki, người dân được yêu cầu đóng kín cửa và ở trong nhà sau khi cháy rừng lan tới một nhà máy tái chế, phát sinh lượng lớn khói độc.

Ngoài ra, các vụ cháy lớn cũng được ghi nhận trên đảo Hvar của Croatia và tại Tale của Albania.

Liên minh châu Âu tăng cường hỗ trợ xuyên biên giới

Những năm gần đây, tình trạng cháy rừng tại Nam Âu ngày càng nghiêm trọng, với thời gian xảy ra cháy kéo dài hơn và diện tích rừng bị tàn phá ngày càng lớn. Các đám cháy mới nhất xảy ra sau khi phần lớn châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng đến sớm.

Để ứng phó với cháy rừng, Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai lực lượng cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay, với các đội cứu hộ đến từ 14 quốc gia thành viên.

Các lực lượng này được bố trí sẵn tại những khu vực có nguy cơ cao ở Cyprus, Hy Lạp, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cùng nhiều máy bay chữa cháy chuyên dụng, nhằm sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra các vụ cháy lớn.