Một số quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng

Philippines, một trong những quốc gia có chi tiêu về năng lượng cao nhất khu vực, phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu để vận hành các nhà máy điện.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. viện dẫn các rủi ro đối với nguồn cung nhiên liệu trong nước và sự ổn định năng lượng do cuộc chiến Trung Đông gây ra đã tuyên bố tình trạng "khẩn cấp năng lượng quốc gia".

Tuyên bố của Tổng thống Philippines được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết Manila có kế hoạch tăng sản lượng từ các nhà máy điện than nhằm giữ giá điện ở mức thấp trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn các chuyến hàng khí đốt.

"Một tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia được tuyên bố trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Trung Đông và mối nguy cấp bách đối với khả năng cung ứng và sự ổn định của nguồn năng lượng quốc gia", sắc lệnh hành pháp được công bố tối 24/3 nêu rõ.

Theo kênh GMA News, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và kích hoạt phản ứng trên toàn quốc nhằm ổn định nguồn cung năng lượng, bảo vệ nền kinh tế trước đà tăng của giá nhiên liệu.

Trong khuôn khổ các biện pháp, chính phủ Philippines đã đưa ra một khuôn khổ hỗ trợ toàn diện mang tên Gói Hỗ trợ thống nhất cho sinh kế, công nghiệp, thực phẩm và giao thông vận tải (UPLIFT).

Sắc lệnh hành pháp được công bố tối 24/3 cho phép Bộ Năng lượng Philippines thanh toán trước 15% giá trị hợp đồng để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đồng thời thực hiện các biện pháp trực tiếp nhằm chống lại tình trạng tích trữ hoặc trục lợi.

Philippines, một trong những quốc gia có chi tiêu về năng lượng cao nhất khu vực, phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu để vận hành các nhà máy điện.

Quốc gia Đông Nam Á này nhập khẩu gần 26% nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, với tổng chi phí năm 2024 lên tới 16 tỷ USD.

Quốc gia quần đảo với 116 triệu dân này phụ thuộc vào than để sản xuất khoảng 60% điện năng.

Chính phủ Moldova thông qua đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng trong 60 ngày

Cùng ngày, Chính phủ Moldova đã thông qua đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng trong 60 ngày, sau khi một đường dây điện quan trọng kết nối với châu Âu bị gián đoạn liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Alexandru Munteanu cho biết quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của nội các nhằm cho phép chính phủ hành động nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp "trách nhiệm, không phải hoảng loạn". Đề xuất đang được trình Quốc hội phê chuẩn.

Moldova phụ thuộc lớn vào điện nhập khẩu từ Romania qua tuyến đường dây đi qua miền nam Ukraine. Tuy nhiên, khu vực này xuất hiện thiết bị máy bay không người lái và cần rà phá bom mìn trước khi sửa chữa, khiến thời gian khắc phục chưa thể xác định.

Giới chức kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong giờ cao điểm và cho biết đang sử dụng các tuyến kết nối thay thế, song cảnh báo tình hình vẫn "mong manh".

Tổng thống Hàn Quốc phát đi thông điệp khẩn cấp về an ninh năng lượng quốc gia

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin, ngày 24/3, trong cuộc họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phát đi thông điệp khẩn cấp về an ninh năng lượng quốc gia trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Theo đó, để tiết kiệm năng lượng, Hàn Quốc đã kích hoạt chiến dịch tiết kiệm toàn dân với 12 biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có điều chỉnh giờ sạc thiết bị điện, hạn chế xe công vụ, cũng như huy động các tập đoàn lớn cắt giảm điện sản xuất.

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến trình Quốc hội gói ngân sách bổ sung 25.000 tỷ won (khoảng 16,6 tỷ USD) nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, để giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, Seoul dự kiến tái khởi động 5 lò phản ứng hạt nhân vào tháng 5, xem xét kéo dài hoạt động của một số nhà máy nhiệt điện than. Hàn Quốc hiện có khoảng 190 triệu thùng dầu dự trữ, song với mức tiêu thụ hiện tại, nguồn dự trữ này có thể chỉ đủ dùng trong chưa đầy hai 2 tháng.