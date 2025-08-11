Malaysia khởi động nhiều sáng kiến tại Hội nghị cấp cao ASEAN về AI

Các bộ trưởng ASEAN thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Ngày 12/8, Hội nghị cấp cao ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AAIMS25) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Sự kiện kéo dài 2 ngày này được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa của khu vực Đông Nam Á, nhằm thúc đẩy một tầm nhìn chung về phát triển AI bền vững và toàn diện.

Với chủ đề "Thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) bền vững và toàn diện tại ASEAN," hội nghị do Malaysia - trên cương vị Chủ tịch ASEAN, đăng cai tổ chức đã quy tụ hơn 1.500 đại biểu gồm các bộ trưởng ASEAN, giới hoạch định chính sách, lãnh đạo công nghệ toàn cầu và doanh nhân.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim đã tái khẳng định cam kết của quốc gia trong việc định hình AI phù hợp với các giá trị công bằng và phẩm giá của khu vực.

Ông nhấn mạnh tầm nhìn của Malaysia không chỉ là bắt kịp thế giới mà còn dẫn đầu trong việc đưa ra một mô hình đổi mới AI dựa trên niềm tin và các giá trị của Đông Nam Á.

Thủ tướng Anwar cũng đề cập đến Kế hoạch Malaysia lần thứ 13 (RMK13) và Khuôn khổ quốc gia AI, coi đây là nền tảng cho sự phát triển toàn diện.

Đáng chú ý, ông đã giới thiệu ILMU - mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên do Malaysia tự phát triển, được xây dựng dựa trên chuyên môn và chiều sâu văn hóa bản địa.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia Gobind Singh Deo đã nhấn mạnh những thách thức và cơ hội của AI là quá lớn để một quốc gia tự giải quyết, và chỉ khi hợp tác cùng nhau, ASEAN mới có thể vạch ra một con đường phản ánh các giá trị và khát vọng chung.

Nhân dịp này, một loạt các sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác AI trong khu vực đã được công bố, như Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation), với sự hỗ trợ của Google, đã ra mắt nền tảng học tập miễn phí AI Class ASEAN, đặt mục tiêu đào tạo kỹ năng AI cho 5,5 triệu người trong khu vực.

Công ty MaiStorage cũng ra mắt giải pháp điện toán AI với giá cả phải chăng, giúp các trường học và doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận công nghệ AI.

Trong khi đó, Huawei Technologies đã khởi động Sáng kiến Hệ sinh thái AI châu Á-Thái Bình Dương nhằm đào tạo 30.000 nhân sự trong lĩnh vực AI và hỗ trợ 200 đối tác địa phương, hướng tới mục tiêu đưa Malaysia trở thành trung tâm AI của khu vực.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Kỹ thuật số Malaysia ngày 13/8 dự kiến sẽ chính thức ra mắt Chính sách điện toán đám mây quốc gia (NCCP). Đây là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Malaysia nhằm xây dựng một hệ sinh thái số bền vững, an toàn và hướng tới tương lai "Ưu tiên điện toán đám mây"./.