Liên hợp quốc: Bài toán khí hậu cũng là bài toán kinh tế

Cảnh khô cạn tại hồ Penuelas ở Valparaiso, Chile. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Báo cáo có tiêu đề “Tài sản tiềm ẩn: Lợi ích kinh tế và sức khỏe của hành động vì khí hậu và không khí sạch”, được công bố nhân Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh (7/9 hằng năm). Đây là báo cáo đầu tiên đưa ra đánh giá toàn diện trên phạm vi toàn cầu về hiệu quả kinh tế của việc kết hợp các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng không khí, do UNEP phối hợp với Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC) thực hiện.

Theo nghiên cứu, cứ mỗi 1 USD đầu tư cho các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí có thể tạo ra khoảng 15 USD lợi ích kinh tế, đồng thời góp phần đáng kể giảm số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm và chi phí y tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, báo cáo đề xuất 25 giải pháp cụ thể thuộc 6 lĩnh vực gồm năng lượng và hệ thống nhiên liệu hóa thạch; công nghiệp; giao thông; nông nghiệp và hệ thống lương thực; đun nấu và sưởi ấm trong hộ gia đình; quản lý chất thải. Các giải pháp bao gồm cả những biện pháp giảm phát thải carbon trong dài hạn và các biện pháp nhằm kiểm soát những chất gây ô nhiễm có tác động lớn đến khí hậu.

Theo báo cáo, nếu thực hiện đầy đủ 25 giải pháp, lợi ích kinh tế hằng năm có thể tương đương khoảng 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn thế giới vào năm 2035, tăng lên 4,5% vào năm 2050 và 11,4% vào năm 2100. Lợi ích kinh tế từ các giải pháp này được dự báo sẽ vượt chi phí thực hiện trong vòng 10 năm. Bên cạnh đó, 25 giải pháp có thể giúp hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu khoảng 0,34 độ C vào năm 2050 và 1,4 độ C vào năm 2100.

Báo cáo cũng ước tính việc triển khai các giải pháp trên có thể ngăn ngừa khoảng 144 triệu ca tử vong sớm liên quan đến ô nhiễm không khí, cùng hàng triệu trường hợp mắc các bệnh mạn tính, từ nay đến năm 2050.

Giám đốc điều hành UNEP, bà Inger Andersen nhấn mạnh trung hòa carbon và cải thiện chất lượng không khí là những nền tảng quan trọng đối với phát triển toàn cầu, y tế công cộng, an ninh năng lượng và lương thực, cũng như ổn định môi trường. Bà Andersen cho rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ của khu vực công và tài chính, cùng với các chính sách hiệu quả và đổi mới công nghệ, có vai trò then chốt trong cắt giảm phát thải gây nóng lên toàn cầu và cải thiện chất lượng không khí trên toàn thế giới.

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