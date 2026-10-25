Liên Hợp Quốc lần thứ 34 thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết thường niên về vấn đề này kể từ năm 1992, tái khẳng định các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và tự do thương mại, hàng hải quốc tế.

Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt năng lượng, lương thực và thuốc men.

Tại phiên thảo luận ngày 27-28/10, đại diện nhiều quốc gia và nhóm nước, trong đó có Phong trào Không liên kết, Nhóm G77 và Trung Quốc, ASEAN và Nhóm các nước châu Phi, bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp cấm vận đối với kinh tế và đời sống người dân Cuba. Những hạn chế về nguồn cung nhiên liệu, giao dịch tài chính và thương mại quốc tế được cho là làm gia tăng khó khăn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, sản xuất lương thực và cung cấp điện.

Theo số liệu được công bố, thiệt hại kinh tế của Cuba do lệnh cấm vận trong giai đoạn tháng 3/2025 đến tháng 2/2026 ước tính lên tới 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Tổng thiệt hại tích lũy trong hơn sáu thập kỷ được ước tính khoảng 178,7 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành.

Việt Nam ủng hộ chấm dứt ngay lập tức các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ tái khẳng định Việt Nam ủng hộ chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba, bao gồm những biện pháp có tác động ngoài lãnh thổ; đồng thời kêu gọi đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhân dân Cuba; giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao hòa bình, phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Khẳng định tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa hai nước, Công sứ Nguyễn Hải Lưu cho biết Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, đặc biệt trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua hợp tác sản xuất lúa gạo, ngô và nuôi trồng thủy sản; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Cuba.

Về phía Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez đánh giá kết quả bỏ phiếu tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nước này. Ông khẳng định Cuba mong muốn được sống trong hòa bình, tự quyết định các vấn đề của đất nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ.