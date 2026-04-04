Kỷ niệm 10 năm Hợp tác Mê Công-Lan Thương

Đại biểu phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương trải nghiệm các di sản văn hóa phi vật thể và hàng thủ công của dân tộc thiểu số ở Quảng Tây. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Các hoạt động quy tụ đại diện Chính phủ, các chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, nhằm quảng bá hợp tác Mê Công-Lan Thương, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước thành viên. Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Hợp tác tiểu vùng Mê Công, giữa sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội.

Năm 2026 là cột mốc đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của cơ chế Hợp tác Mê Công-Lan Thương, một hành trình từ sáng kiến hợp tác tiểu vùng non trẻ, Mê Công-Lan Thương đã vươn lên khẳng định vị thế một trong những cơ chế hợp tác năng động, tiêu biểu trong tiến trình liên kết kinh tế khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao, vấn đề nguồn nước, mối quan tâm hàng đầu của các nước ven sông, đạt tiến triển thực chất, dữ liệu thủy văn được chia sẻ liên tục cả năm, giúp các nước chủ động hơn trong phòng chống lũ lụt và hạn hán. Kết nối giao thông, logistics trong tiểu vùng có những bước tiến rõ rệt với hàng loạt dự án đường sắt, đường bộ qua biên giới đã, đang được thi công hoặc lên kế hoạch triển khai. Đáng chú ý, khoảng 1.000 dự án dân sinh được hỗ trợ từ Quỹ đặc biệt Mê Công-Lan Thương, mang điện, nước sạch, trường học, trạm xá… đến tận những vùng khó khăn của Việt Nam.

Việt Nam đã tham gia chủ động và đóng góp thực chất vào cơ chế hợp tác Mê Công-Lan Thương; kiên trì thúc đẩy kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng; chú trọng gắn kết giữa Hợp tác Mê Công-Lan Thương với các cơ chế khu vực, như ASEAN, Ủy hội sông Mê Công hay Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS). Việc thúc đẩy thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu thủy văn giữa các tổ chức quản lý nguồn nước trong tiểu vùng giúp Việt Nam bảo vệ tốt hơn nguồn nước và phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long.

★ Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có bài viết với tiêu đề “10 năm Lan Thương-Mê Công cùng nhau phấn đấu, đồng tâm hiệp lực hướng tới tương lai”. Bài viết khẳng định cơ chế hợp tác này đã phát triển từ “hạt giống” thành “cây đại thụ”, trở thành hình mẫu về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai khu vực Lan Thương-Mê Công và đóng góp vào quản trị toàn cầu.

Trong 10 năm qua, 6 nước ngày càng gắn kết, trở thành láng giềng, bạn bè, đối tác tốt. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và năm nước Mê Công vượt 500 tỷ USD, tăng 150% so với mức mười năm trước. Các nước tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh phi truyền thống, triển khai hợp tác phòng chống tội phạm, thiên tai, dịch bệnh...

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì khái niệm ngoại giao láng giềng “thân, thành, huệ, dung”, cùng các nước Mê Công mở ra “thập niên vàng” mới cho cơ chế hợp tác, xây dựng ngôi nhà chung Lan Thương-Mê Công hòa bình, an ninh, phồn vinh, tươi đẹp và hữu nghị, đóng góp cho hòa bình và phát triển khu vực cũng như thế giới.

https://nhandan.vn/ky-niem-10-nam-hop-tac-me-cong-lan-thuong-post953328.html?gidzl=UC01EiMvxJbwtGWwnQBlEdNS0p_JekO-QOvNR8AWuZbitL0-XgQrRsZPMMtMeEvgEjWCR3E8IjGqmRdWEm