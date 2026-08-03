Kolomna - nơi lưu giữ "tâm hồn Nga"

Kolomna trải qua bao thời gian vẫn giữ được nét duyên dáng cổ kính. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đối với người dân Moskva, đây là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời: không khí địa phương độc đáo, những công trình kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp và phong cảnh hữu tình khiến Kolomna giống như một thế giới cổ tích trên những tấm bưu thiếp.

Giữa những chuyển động mạnh mẽ đô thị hóa của nhiều thành phố, Kolomna dường như “tĩnh lặng”, nhưng cũng nhờ đó mà nơi đây giữ được nét duyên dáng cổ kính. Như một lời quảng cáo của các công ty lữ hành, những ai yêu dấu ấn xưa cũ, muốn thưởng thức lịch sử bằng tất cả giác quan, chắc chắn sẽ yêu Kolomna từ giây phút đầu tiên.

Thành phố này có lịch sử gần 850 tuổi khi lần đầu tiên được nhắc đến trong sử sách nước Nga vào năm 1177. Nằm ở vị trí chiến lược bên dòng sông Moskva, nơi giao cắt các tuyến thương mại trung cổ, Kolomna đã phát triển thành một trung tâm quân sự, thương mại quan trọng, được mệnh danh là “tấm khiên thép” che chở cho Moskva trước hàng loạt cuộc tấn công.

Thế kỷ XIII, cả thành phố Kolomna kiên cường chống trả bước chân quân Tatar. Năm 1237, đội quân Batu Khan đã càn quét nơi đây, nhưng lòng quả cảm và sự đoàn kết của dân Kolomna đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nước Nga.

Đến thế kỷ XVI, Kolomna trở thành “viên ngọc quý” của Đại công quốc Moskva khi pháo đài Kremlin hùng tráng được xây dựng.

Các Sa hoàng Nga thường xuyên dừng chân tại đây và các trận phòng thủ ngoạn mục đã giúp địa danh Kolomna càng thêm lẫy lừng, không chỉ là “khiên chắn” miền trung nước Nga mà còn là “chìa khóa” cho các tuyến đường thương mại hướng nam.

Ngày nay, tất cả những gì còn lại của Điện Kremlin Kolomna là một bức tường với bảy tháp canh, nổi tiếng nhất là tháp Pyatnitskaya, cổng của nó được canh giữ bởi một biểu tượng Chính thống giáo.

Tượng đài Dmitry Donskoy (Đại công tước Moskva đã chiến thắng trước người Tatar trong trận Kulikovo năm 1380) đã được khánh thành trong khuôn viên Điện Kremlin vào tháng 5/2007.

Bước chân vào trung tâm Kolomna, bạn sẽ lập tức cảm nhận được sự cuốn hút mạnh mẽ của Pháo đài Kolomna với tường thành dày vững chãi, hàng loạt nhà thờ nổi bật với mái vòm củ hành óng ánh dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của ngày cuối hè.

Quần thể kiến trúc này bao gồm Nhà thờ Epiphany, Nhà thờ Thánh Sergius của Radonezh và Nhà thờ Cổng Vvedensky với tháp chuông… Dạo bước trong khuôn viên quảng trường, nghe tiếng chuông ngân vang từ các nhà thờ, bạn sẽ cảm nhận không khí đầy chất thơ và thấm đẫm tâm hồn Nga.

Nhưng không chỉ ngắm nhìn, khách tham quan Kolomna còn thực hiện “nghi lễ” đầu tiên của mọi du khách: thưởng thức kẹo pastila tại xưởng sản xuất cổ nhất Kolomna được làm hoàn toàn thủ công từ táo tươi và mật ong, một đặc sản nổi tiếng của Kolomna.

Không cần đi quá xa khỏi Điện Kremlin, một bảo tàng đẹp như tranh vẽ dành riêng cho một trong hai đặc sản ẩm thực nổi tiếng nhất của Kolomna, bánh kalach Kolomna. Từ thời xa xưa, những chiếc bánh kalach tuyệt hảo nhất đã được nướng ở đây, mang về bán tại Moskva và các tỉnh khác.

Ngày nay, tại "Kalachnaya", bánh kalach một lần nữa được nướng theo những công thức thời trung cổ đó. Những người làm du lịch đã khéo léo tổ chức lại truyền thống uống trà đúng điệu của người Nga, giới thiệu du khách lịch sử của bánh kalach và quá trình chuẩn bị cho những buổi tiệc trà quý tộc.

Ngoài hai sản vật nêu trên, Kolomna từ lâu còn nổi tiếng với nghề nuôi ong và sản xuất rượu mật ong, cũng như sản xuất các loại đồ uống có nồng độ cồn cao. Ngày nay ở Kolomna du khách sẽ được thưởng thức "medovushka”, nếm thử hương vị mật ong của nước Nga cổ đại.

Cuối ngày, sau những giờ tham quan hối hả và nhộn nhịp, khách du lịch thường tản bộ đến một trong những địa điểm đẹp nhất của Kolomna, nơi hợp lưu của sông Moskva và sông Oka, nơi có Tu viện Epiphany Staro-Golutvin, được xây dựng vào thế kỷ 14.

Kolomna là thị trấn duy nhất trong tỉnh Moskva có dịch vụ tàu điện và ai cũng muốn một lần trở về lại tuổi thơ với hành trình trên chiếc tàu điện cũ, tận hưởng những khung cảnh ngoạn mục của thành phố và tìm hiểu thêm về lịch sử của nó.

Magarita, một du khách đến từ Moskva chia sẻ cô và gia đình cũng đã nhiều lần đến Kolomna vào dịp nghỉ hè, mỗi chuyến đi như là một hành trình trở về tuổi thơ. "Thành phố này thấm đẫm hương vị, biểu tượng, hình ảnh và những điều bí ẩn" cô nói.

Giữa những tường thành cổ, ánh mặt trời liêu xiêu tạo thành các đốm sáng lấp lánh, trên các con phố nhỏ thoang thoảng hương táo và mùi bánh kalach sắp ra lò, trái tim du khách sẽ ghi nhớ mãi hương vị Kolomna đầy ngọt ngào và quyến rũ.

Một người bạn Nga khuyên chúng tôi để thật sự hiểu nước Nga, bạn đừng chỉ dừng lại tại Moskva hay Saint Petersburg hoa lệ, hãy dành ít nhất một dịp cuối tuần để lạc bước ở những thị trấn như Kolomna.

Ở đây, mọi góc phố đều ẩn chứa một câu chuyện, mọi đặc sản là một lời mời gọi thân thiện, và mỗi người dân đều như một hướng dẫn viên, biến mỗi cuộc trò chuyện thành một hành trình hấp dẫn xuyên suốt nhiều thế kỷ.

Kolomna là nơi hội tụ đủ “vẻ đẹp xưa cũ”, những món ngon lạ và con người thân thiện. Như một nhà chuyên tổ chức tour du lịch nhận xét chuyến đi Kolomna sẽ không chỉ đầy ắp ảnh đẹp và quà lưu niệm, mà còn bồi đắp tâm hồn bạn bằng tinh thần Nga cổ điển, bình dị mà sâu lắng, vui tươi mà ấm áp.

https://nhandan.vn/kolomna-noi-luu-giu-tam-hon-nga-post982475.html?gidzl=CatCDU40IG4mKCKrxXb83p1KpJdu6KHO9r6QQg1A4brrLPbif4z5NN47pMRp7q5STbdFQcJcVhq3vG140m