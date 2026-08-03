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Kinh nghiệm cải tạo nhà ga lâu đời nhất ở Moskva

ClockThứ Ba, 11/08/2026 09:35
Là một trong những nhà ga lâu đời nhất nước Nga với tuổi đời gần 175 năm, Ga Leningradsky ở Moskva mới mở cửa trở lại sau gần một năm cải tạo, trở thành trung tâm giao thông hiện đại với những tiện ích tiên tiến nhất hiện nay.

Lễ hội ô-tô ấn tượng tại Moskva

 Ga Leningradsky trở thành nhà ga sử dụng kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ga Leningradsky, nằm trên Quảng trường Komsomolskaya, là một trong những trung tâm giao thông quan trọng nhất của Moskva. Các chuyến tàu đường dài và tàu nhanh liên tỉnh như Sapsan, Lastochka và nhiều chuyến khác đến và đi từ ga này đến Saint Petersburg, Murmansk, Vyborg, Veliky Novgorod, Tver, Klin, Bologoye, Likhoslavl, Konakovo và các thành phố khác trên khắp cả nước.

Đây cũng là điểm đến du lịch nhộn nhịp nhất ở Liên bang Nga, nằm trong quần thể "Quảng trường Ba Ga" (Leningradsky, Yaroslavsky và Kazansky), nơi có hơn 350.000 lượt hành khách qua lại mỗi ngày.

Ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng Moskva và ông Oleg Belozerov, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Đường sắt Nga đã khánh thành nhà ga Leningradsky sau khi được cải tạo vào cuối tháng 5 vừa qua.

Công trình hiện đại hóa quy mô lớn này được hoàn thành trong khuôn khổ Dự án Phát triển Trung tâm Giao thông vận tải Liên bang, một phần của dự án quốc gia "Cơ sở hạ tầng cho cuộc sống".

"So với chỉ một năm trước, diện tích dành cho hành khách đã tăng gấp ba lần. Hơn một nghìn người có thể sử dụng dịch vụ tại nhà ga cùng một lúc. Các khu vực dành cho các bà mẹ có con nhỏ cũng được mở tại đây và thậm chí có cả câu lạc bộ xem phim cho trẻ em Soyuzmultfilm dành cho các vị khách nhỏ tuổi nhất của chúng tôi," ông Oleg Belozerov cho biết.

Theo ông Oleg Belozerov, nhà ga Leningradsky đã áp dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất trong vận tải đường sắt. Hệ thống điện tử hiện đại cung cấp cho hành khách thông tin như vị trí tàu, giờ khởi hành, hoạt động của tàu điện ngầm và cách sử dụng các dịch vụ công cộng của thành phố.

"Mặc dù công trình tái thiết đã khôi phục nội thất nguyên bản do kiến trúc sư Konstantin Ton thiết kế, song cũng có những thay đổi độc đáo. Hai bức tranh khảm lớn mô tả những công trình nổi bật ở Moskva và Saint Petersburg trải rộng trên hơn 800m2 cũng đã được thiết kế mới", ông Oleg Belozerov cho biết.

Dự án hiện đại hóa toàn diện Ga Leningradsky bắt đầu vào tháng 8/2024. Dự án bao gồm việc tích hợp chặt chẽ hơn ga vào hệ thống giao thông thống nhất của thành phố, lắp đặt các lối ra vào mới, thay thế hoàn toàn thiết bị tiện ích, sửa chữa mái và mặt tiền.

Hơn nữa, việc cải tạo đã mở rộng không gian cho hành khách và tạo ra một môi trường dịch vụ hoàn toàn mới phù hợp với tiêu chuẩn giao thông Moskva, cung cấp nhiều dịch vụ hơn, các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng ăn uống hiện đại.

Được biết, quá trình cải tạo nhà ga được thực hiện theo từng giai đoạn. Các chuyến tàu vẫn khởi hành và đến ga Leningradsky như thường lệ.

Trong quá trình cải tạo, một trong những điểm nhấn quan trọng của tòa nhà lịch sử này, biển hiệu "Ga Leningradsky" đã được cập nhật. Thiết kế hình ảnh dựa trên phiên bản từ giữa những năm 1970. Các hình dạng chữ cái được phục hồi bằng cách sử dụng ảnh tư liệu và được bổ sung các yếu tố hiện đại.

Bảng hiệu được thiết kế với các nét vẽ có độ dày khác nhau, giúp chữ viết rõ ràng và biểu cảm hơn, dễ đọc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Thêm vào đó, hệ thống chiếu sáng kiến trúc và nghệ thuật cũng được lắp đặt.

Công ty cổ phần Mosinzhproekt là nhà thiết kế và nhà thầu chính của dự án. Các nhà thiết kế đã sử dụng mô hình thông tin kỹ thuật số và máy quét 3D SLAM, cho phép hình dung cấu trúc của nhà ga và lập kế hoạch bảo tồn tối đa các cơ sở hạ tầng hiện có.

Trong quá trình hiện đại hóa, công tác tổ chức các tuyến chuyển tiếp và lối vào được đặc biệt chú trọng. Nhà ga sẽ có 5 lối vào, 3 trong số đó đã được mở, 2 lối vào nữa dự tính sẽ được xây dựng trong tương lai. Hệ thống lối vào mới đã tăng công suất của nhà ga, bảo đảm sự phân bổ hành khách đồng đều.

Ngoài ra, mái che cũng được lắp đặt phía trên các sân ga sẽ bảo vệ hành khách khỏi mưa và tuyết, trong khi hệ thống sưởi ấm bảo đảm hoạt động ổn định trong mùa đông và nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Tổng diện tích mái che trên khu vực lối vào dành cho tàu đường dài và nhà chờ sân ga là 6.900m2. Ngoài ra, mái che cũng được lắp đặt trên các lối ra số 7 và 8 của ga tàu điện ngầm Komsomolskaya, nằm đối diện mặt tiền chính của ga Leningradsky.

Các cấu trúc kính nhẹ này tạo nên sự hài hòa về mặt thị giác với kiến trúc của tòa nhà lịch sử và hòa nhập liền mạch vào cảnh quan chung quanh.

Nằm trong khuôn khổ dự án hiện đại hóa toàn diện, hệ thống kỹ thuật của Ga Leningradsky đã được nâng cấp hoàn toàn. Điều này bao gồm không chỉ các tiện ích bên trong tòa nhà mà còn cả các hệ thống kết nối nhà ga với cơ sở hạ tầng của thành phố, bao gồm cả hệ thống điện và các hệ thống tiện ích khác.

Công việc cải tạo nhà ga đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm khí hậu dễ chịu. Vào mùa hè và mùa đông, nhiệt độ bên trong tòa nhà sẽ được duy trì ở mức 22-25 độ C. Điều này có thể thực hiện được ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài tăng lên hơn 40 độ C hoặc giảm xuống dưới -40 độ C.

Ga Leningradsky trở thành nhà ga kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên ở Nga. Hơn 220 cơ sở thông tin và định vị kỹ thuật số đã được lắp đặt khắp nhà ga, bao gồm 23 bảng thông tin khởi hành và đến của tàu, biển báo, màn hình thông tin và bảng hiệu kỹ thuật số.

Hệ thống thông minh này thông báo cho hành khách về những thay đổi về lịch trình và sân ga trong thời gian thực và tạo ra các tuyến đường di chuyển tối ưu trong nhà ga.

Hệ thống dẫn đường kỹ thuật số được triển khai theo các tiêu chuẩn thống nhất được sử dụng trên toàn hệ thống tàu điện ngầm Moskva. Điều này bảo đảm môi trường trực quan nhất quán, logic rõ ràng và trải nghiệm người dùng đồng nhất khi chuyển đổi giữa các phương tiện giao thông khác nhau.

Việc cải tạo ga Leningradsky là một phần của Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Moskva-Saint Petersburg.

https://nhandan.vn/kinh-nghiem-cai-tao-nha-ga-lau-doi-nhat-o-moskva-post981007.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: kinh nghiệmcải tạonhà ga lâu đời nhấtMoskva
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