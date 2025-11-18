  • Huế ngày nay Online
Chuyến thăm mở ra chương hợp tác mới Việt Nam - Kuwait

ClockThứ Ba, 18/11/2025 09:20
Ngày 17/11, báo chí Kuwait đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước này. TTXVN dẫn nguồn báo chí Kuwait nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm.

Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN) 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026, phản ánh rõ nét mong muốn chung đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Điểm nhấn của chuyến thăm là bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Viện Ngoại giao Kuwait Saud N. Al-Sabah, trình bày về chính sách đối ngoại và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Kuwait.

Trang kuwaittimes.com đưa tin, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò là một trong những trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo của thế giới; đứng thứ 32 toàn cầu về GDP, nằm trong số 20 quốc gia hàng đầu về cả kim ngạch thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với tổng kim ngạch thương mại hơn 800 tỷ USD, FDI vượt 500 tỷ USD, Việt Nam hiện đang hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Việt Nam tham gia 17 hiệp định thương mại tự do và hơn 500 khuôn khổ thương mại khác. Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn vững chắc, dự báo GDP năm 2025 đạt hơn 8% và GDP năm 2026 đạt trên 10%.

Hợp tác Việt Nam-Kuwait phát triển ổn định, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương đạt 7,3 tỷ USD năm 2024, mức cao kỷ lục giữa Việt Nam và các đối tác Trung Đông. Xuất khẩu của Việt Nam sang Kuwait không ngừng đa dạng hóa, từ nông sản, thủy sản đến trái cây tươi, đồ gỗ, máy móc, thiết bị và điện tử. Trong số các quốc gia Trung Đông, Kuwait có danh mục đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Dự án trọng điểm là Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, với vốn góp của Kuwait khoảng 3,5 tỷ USD.

Theo nhandan.vn
