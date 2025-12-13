  • Huế ngày nay Online
Khoảng 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua

ClockThứ Sáu, 19/12/2025 14:56
Nhân Ngày Quốc tế Người di cư (18/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres phát đi thông điệp cảnh báo về tình trạng mất an toàn ngày càng nghiêm trọng trên các tuyến di cư toàn cầu, đồng thời cho biết khoảng 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua.

Giải cứu 45 người di cư ở ngoài khơi SicilyBùng phát các cuộc biểu tình liên quan đến người di cư ở AnhHàng nghìn người di cư vượt qua sa mạc Sahara bất chấp nguy hiểm

 Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Guterres, kể từ năm 2014 đến nay, hàng chục nghìn người đã tử vong hoặc không còn tung tích trong quá trình di chuyển qua các tuyến đường bộ và đường biển nguy hiểm. Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể, do nhiều trường hợp không được ghi nhận đầy đủ hoặc không được báo cáo chính thức.

TTK LHQ cảnh báo việc quản lý di cư kém hiệu quả hoặc bị diễn giải sai lệch đang làm gia tăng tâm lý thù hận, chia rẽ và kỳ thị, qua đó trực tiếp đe dọa tính mạng của những người di cư đang tìm kiếm sự an toàn, ổn định và cơ hội phát triển tốt hơn.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát biên giới, các mạng lưới buôn người và đưa người di cư trái phép ngày càng lợi dụng tình hình để trục lợi. Ông Guterres cho biết phụ nữ và trẻ em là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bạo lực, bóc lột và lạm dụng trong suốt hành trình di cư.

Nhắc lại Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư an toàn, trật tự và thường xuyên (GCM) được Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua cách đây 7 năm, TTK Guterres khẳng định di cư, nếu được quản lý đúng đắn, sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới và tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa.

Từ năm 2000, ngày 18/12 hằng năm được ĐHĐ LHQ lựa chọn là Ngày Quốc tế Người di cư, trong bối cảnh số lượng người di cư trên toàn thế giới không ngừng gia tăng và đặt ra nhiều thách thức toàn cầu.

Theo baotintuc.vn
