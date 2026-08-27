HLV Kim Sang-sik: Chiến thắng tại Mỹ Đình dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam

HLV Kim Sang-sik phát biểu tại họp báo sau trận đấu. Ảnh: Mỹ Trang

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson trước tiên gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam.

Theo HLV Anthony Hudson, Việt Nam là một đối thủ mạnh và đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng qua hai trận chung kết. Ông cho rằng đội tuyển Thái Lan xứng đáng nhận được nhiều hơn sau những gì đã thể hiện, đặc biệt khi tạo ra nhiều cơ hội.

"Sau hai trận đấu, tôi tin rằng đội tuyển của mình đã kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, có nhiều điều xảy ra sau khi chúng tôi bỏ lỡ quả phạt đền. Đó cũng là một phần của trận đấu và chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Với các cầu thủ trẻ, đây là một kinh nghiệm tốt để họ trưởng thành", HLV Anthony Hudson chia sẻ.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cũng bày tỏ sự vui mừng khi một cầu thủ trẻ của Thái Lan được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc. Theo ông, ASEAN Hyundai Cup 2026 cho thấy nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan đang trưởng thành và đủ khả năng thi đấu ở sân chơi cao nhất cấp độ đội tuyển trong khu vực.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV Anthony Hudson thừa nhận thầy trò HLV Kim Sang-sik xứng đáng lên ngôi vô địch. "Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh. Qua giải đấu, họ đã làm tốt ở những thời điểm quan trọng và chúng tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan cũng đã chơi rất mạnh mẽ và tôi tự hào về các cầu thủ", ông nói.

Theo HLV Anthony Hudson, giải đấu năm nay không hề dễ dàng, đặc biệt là hai trận chung kết. Hàng phòng ngự của Thái Lan đã thi đấu rất khó chịu, song đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh. "Dù ai vào sân, chúng tôi đều cố gắng thi đấu hết mình", ông khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.

HLV Kim Sang-sik: Các cầu thủ là những nhân vật chính của lịch sử

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi các học trò tiếp tục làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

"Vui khi lịch sử đã gọi tên các cầu thủ Việt Nam, họ là những nhân vật chính. Đây là sự cố gắng của các cầu thủ. Có những lúc Ban huấn luyện phải nhắc nhở, quản lý gắt gao, nhưng các cầu thủ đã vượt qua tất cả để hướng tới mục tiêu chung là chức vô địch", HLV Kim Sang-sik nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt cảm ơn người hâm mộ đã đến chật kín sân Mỹ Đình, tạo nguồn động lực lớn cho các cầu thủ. "Chiến thắng này dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đánh giá về trận chung kết lượt về, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 chưa thực sự tốt khi tập trung nhiều hơn vào phòng ngự thay vì tấn công.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt trong những ngày qua. Tuy nhiên, việc bị dẫn trước ngay từ những phút đầu hiệp 1 khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn trong những phút tiếp theo", ông cho biết.

Bước sang hiệp 2, bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên đã tạo ra bước ngoặt đối với đội tuyển Việt Nam. "Đặc biệt, Hoàng Hên ghi bàn là một khởi đầu mới trong hiệp 2", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 khi đây là lần thứ tư ông cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang, đồng thời là lần đầu tiên đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

"Chúng tôi vô địch 4 lần với đội tuyển Việt Nam, đó là điều gì đó không ngờ tới. Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng và thực hiện theo chỉ đạo của Ban huấn luyện để tạo ra kết quả tốt. Ba lần vô địch trước, đội tuyển Việt Nam đều đăng quang trên sân khách. Vì vậy, việc lần này nâng Cúp trên sân nhà Mỹ Đình càng mang đến niềm vui đặc biệt đối với tôi và các học trò. Kết quả hai lần vô địch liên tiếp là nỗ lực của các cầu thủ. Tôi cảm ơn và vui mừng khi cùng bóng đá Việt Nam tạo nên lịch sử này. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ phát triển, chúng tôi sẽ nỗ lực để bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết sau trận đấu, điều ông muốn nhất là cùng các cầu thủ tận hưởng niềm vui:"Hôm nay tôi muốn cùng các cầu thủ vui vẻ nhất, cùng nhau hân hoan", HLV Kim Sang-sik nói.

Có mặt tại cuộc họp báo, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng các đồng đội viết tiếp lịch sử bóng đá Việt Nam."Chúng tôi và Ban huấn luyện đã làm việc chăm chỉ. Đội đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và chúng tôi đã lên ngôi vô địch", Hoàng Hên chia sẻ.

Với HLV Kim Sang-sik, khoảnh khắc nâng Cúp tại Mỹ Đình càng trở nên đặc biệt khi thành quả được chia sẻ trực tiếp với hàng vạn người hâm mộ đã đồng hành, tiếp sức cho đội tuyển trong một đêm chung kết giàu cảm xúc.