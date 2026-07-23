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Thế giới

Kenya xác nhận trường hợp nhiễm Ebola thứ ba

ClockThứ Bảy, 17/10/2026 15:03
Ngày 16/10, Bộ Y tế Kenya xác nhận trường hợp thứ ba mắc bệnh do virus Ebola tại nước này.

Số ca nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 7.000, gần 3.400 trường hợp tử vongSố người nhiễm Ebola ở CHDC Congo vượt 3.000 ca, trong đó 1.354 ca tử vongWHO cảnh báo dịch Ebola ở CHDC Congo đang lan rộng nhanh hơn khả năng ứng phó

Một nhân viên y tế giới thiệu khu cách ly dành cho bệnh nhân Ebola tại Bệnh viện Nairobi ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Bộ Y tế Kenya cho biết, đây là nữ bệnh nhân, 65 tuổi, đã tiếp xúc trực tiếp và là họ hàng gần với 2 bệnh nhân đầu tiên. Bà đã được cách ly từ ngày 6/10 và xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng và mệt mỏi.

Sau đó, kết quả xét nghiệm của bà cho thấy dương tính với virus Ebola tại cả Phòng thí nghiệm Tham chiếu virus học quốc gia và phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu y học Kenya.

Bộ Y tế Kenya cho biết: “Do được cách ly, chẩn đoán sớm, bà hiện đang được chăm sóc hỗ trợ, giúp tăng cơ hội hồi phục đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan thêm bệnh”.

Bệnh nhân thứ hai vẫn trong tình trạng ổn định và đáp ứng tốt với các biện pháp chăm sóc hỗ trợ, Bộ Y tế Kenya cho biết thêm.

Các quan chức trấn an người dân, nhấn mạnh rằng nguy cơ lây truyền Ebola nói chung vẫn ở mức thấp vì hiện tại chưa có bằng chứng về sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

"Trong số 130 người tiếp xúc được liệt kê, 127 người (97,7%) đã được truy vết và đang cách ly. Con số này cao hơn mức chuẩn toàn cầu là 85% cần thiết để phá vỡ chuỗi lây truyền", Bộ Y tế Kenya cho biết, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan y tế đang tiếp tục nỗ lực truy vết và cách ly 3 người tiếp xúc còn lại.

Bộ Y tế Kenya cho biết, vẫn có khả năng xuất hiện thêm các ca nhiễm mới trong số những người đang bị cách ly cho đến khi thời gian theo dõi của họ kết thúc. Cơ quan này bảo đảm với công chúng rằng, bất kỳ ca nhiễm mới nào cũng sẽ được phát hiện và điều trị nhanh chóng.

Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale, ngày 6/10, đã xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên là một công dân Kenya từng sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Người này đã bị ốm khoảng một tháng trước khi rời Cộng hòa Dân chủ Congo bằng đường bộ tới thủ đô Kampala của Uganda sau đó đáp chuyến bay từ Uganda tới Nairobi ngày 3/10. Mặc dù được chăm sóc hỗ trợ điều trị nhưng bệnh nhân đã qua đời vào ngày 5/10 và được mai táng vào ngày hôm sau theo đúng quy trình an toàn.

https://nhandan.vn/kenya-xac-nhan-truong-hop-nhiem-ebola-thu-ba-post996009.html?gidzl=ek6KMNjBraMW_9rPTLVLGAZycrvgKeT0ig_A26XLWK6phimEPrA15R-fpGjX2TCJkwYGNZRicNehVqlRHm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Kenyaxác nhậntrường hợpnhiễm Ebolathứ ba
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