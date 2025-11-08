  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 11/05/2026 09:45

Động đất mạnh 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4.0 vừa xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Động đất tại Kamchatka (Nga) có độ lớn lên tới 8,7, gây sóng thần cao 3-4m tại một số khu vựcĐộng đất mạnh rung chuyển vùng Sulawesi của IndonesiaNgười dân Nhật Bản tiếp tục sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ động đất mạnh

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất) 

Cụ thể, vào 19 giờ 52 phút 8 giây ngày 10/5, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.954 độ vĩ bắc-103.826 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.2km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Mặc dù có độ lớn 4.0, nhưng vào thời điểm nêu trên một số người dân tại các xã của tỉnh Sơn La giáp với xã Mường Hung như: Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Lạn, Huổi Một, Nà Nghịu… cũng cảm nhận được sự rung lắc nhẹ.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4 độ đến 5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000 đến 15.000 trận.

Các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.

Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…

https://nhandan.vn/dong-dat-manh-40-xay-ra-tai-xa-muong-hung-son-la-post961284.html?gidzl=_DtgRfEFGmZ-mEDkavb62l_1xssBaHy8iiQzRux37Lsrcxm-tCCTMkEKk3oAaKfQjSVkCZPQOP5HbuzE2W

 Từ khóa:
Động đất mạnhxã Mường HungSơn La
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc tiến, tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La

Ngày 21/5, Hội nghị xúc tiến, tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 24 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước và 16 điểm cầu tại nước ngoài. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đại diện các sở, ngành liên quan.

Xúc tiến, tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La
Tìm thấy những bản Lục Vân Tiên viết bằng chữ Thái cổ ở Sơn La

Trong hoạt động về văn hóa dân gian của tộc người Thái vùng Tây Bắc có tiết mục kể chuyện bằng diễn xướng thơ. Cốt chuyện thơ dân gian của dân tộc Thái tuy nhiều nhưng vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân. Vì vậy, họ đã phóng tác truyện thơ từ cốt truyện của các dân tộc khác; trong đó có truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.

Tìm thấy những bản Lục Vân Tiên viết bằng chữ Thái cổ ở Sơn La

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top