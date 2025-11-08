Động đất mạnh 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, Sơn La

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Cụ thể, vào 19 giờ 52 phút 8 giây ngày 10/5, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.954 độ vĩ bắc-103.826 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.2km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Mặc dù có độ lớn 4.0, nhưng vào thời điểm nêu trên một số người dân tại các xã của tỉnh Sơn La giáp với xã Mường Hung như: Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Lạn, Huổi Một, Nà Nghịu… cũng cảm nhận được sự rung lắc nhẹ.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4 độ đến 5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000 đến 15.000 trận.

Các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.

Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…

