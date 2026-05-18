Ngăn chặn nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng di cư mới

Tại Diễn đàn châu Âu-vùng Vịnh diễn ra ở Hy Lạp, các nước Địa Trung Hải gồm Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Italia và Malta ra tuyên bố chung kêu gọi ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng di cư mới.

Những người di cư được giải cứu chờ lên bờ tại Marsaxlokk, Malta, tháng 4/2023. (Ảnh: Xinhua) 

Các nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp ở cấp độ khu vực và Liên minh châu Âu (EU) để ứng phó hiệu quả những làn sóng di cư bất hợp pháp có thể gia tăng do tình trạng xung đột kéo dài tại Trung Đông.

4 nước nêu trên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm cải thiện an ninh khu vực, bảo đảm hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng, triển khai đầy đủ và kịp thời Hiệp ước mới của EU về di cư và tị nạn, tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài EU trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đấu tranh chống các mạng lưới buôn người, hợp tác với các nước Trung Đông, châu Phi để ngăn chặn từ gốc dòng người di cư bất hợp pháp; xem xét khả năng kích hoạt các cơ chế khẩn cấp của EU trong trường hợp xuất hiện khủng hoảng hoặc tình huống bất khả kháng liên quan di cư.

Theo nhandan.vn
