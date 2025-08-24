  • Huế ngày nay Online
Israel thiếu hàng nghìn giáo viên trước thềm năm học mới

ClockThứ Hai, 25/08/2025 09:07
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel ngày 24/8 công bố thống kê cho thấy hệ thống giáo dục nước này đang thiếu hụt 1.539 giáo viên, ngay trước thềm năm học mới 2025.

Trẻ em trở lại trường học ở Katzrin sau thời gian đóng cửa do xung đột Israel - Iran, ngày 25/6/2025. Ảnh: FLASH90 

Tính đến thời điểm hiện tại, con số thiếu hụt này nằm trong tổng số khoảng 200.000 giáo viên tiềm năng trong toàn hệ thống. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là miền Trung Israel với 726 giáo viên còn thiếu, tiếp theo là Tel Aviv với 467 và khu vực miền Nam với 145 giáo viên. Tại Jerusalem, số lượng giáo viên còn thiếu là 64; ở Bờ Tây là 56; Haifa ghi nhận thiếu hụt 55 giáo viên; và khu vực phía Bắc thiếu 26. Dữ liệu do Bộ Giáo dục cung cấp chỉ bao gồm giáo viên đứng lớp, không tính giáo viên mầm non, cố vấn học đường hay nhân sự giáo dục đặc biệt.

Bộ cho biết đang phối hợp cùng hiệu trưởng các trường và các trung tâm tuyển dụng khu vực để thực hiện công tác rà soát và bố trí nhân sự. Các biện pháp nhằm giảm tình trạng thiếu giáo viên bao gồm: tăng cường tuyển dụng giáo viên nghỉ hưu, đào tạo lại các cử nhân học thuật để đứng lớp, huy động nguồn lực khu vực và bố trí nhân sự theo nhu cầu từng môn học cụ thể.

Trước đó hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch từng cảnh báo rằng năm học mới có thể bị hoãn do chưa giải quyết xong các vấn đề ngân sách. 

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Giáo dục của Quốc hội (Knesset), ông Kisch nhấn mạnh rằng nguyên nhân chính là do Bộ Tài chính và Bộ An ninh Quốc gia chưa thống nhất xong nguồn kinh phí cho việc đảm bảo an ninh trường học. Ông tuyên bố: “Nếu không có đảm bảo an ninh cho các cơ sở giáo dục, chúng tôi sẽ không khai giảng năm học".

Việc đảm bảo an ninh cho các trường học ở Israel là một yêu cầu thiết yếu và ưu tiên hàng đầu do nhiều lý do đặc thù về bối cảnh an ninh – chính trị, xã hội của nước này. Các trường học thường được bố trí bảo vệ vũ trang, hệ thống cổng an ninh, và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hàng ngày.

Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel, yêu cầu chấm dứt chiến tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 23/8 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân Israel lại xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến tới thỏa thuận với Hamas về việc trả tự do cho các con tin còn lại đang bị giam giữ gần 700 ngày qua ở Dải Gaza. Cuộc biểu tình chính diễn ra lúc 20h00 tại Quảng trường Con tin, trước Bảo tàng Tel Aviv.

Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel, yêu cầu chấm dứt chiến tranh
Hơn 60 giáo viên tham gia lớp tập huấn ca Huế

Lớp tập huấn ca Huế dành cho giáo viên dạy môn âm nhạc của các trường THCS trên địa bàn TP. Huế do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức khai mạc sáng 23/8 tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế.

Hơn 60 giáo viên tham gia lớp tập huấn ca Huế
Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 22/8 (giờ địa phương), còi báo động phòng không tiếp tục vang lên tại khu vực miền Trung Israel do một tên lửa được phóng từ Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết tên lửa có khả năng đã bị đánh chặn và vỡ ra khi còn trên không, gây ra những tiếng nổ lớn tại Tel Aviv và Ramat Gan.

Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel
Sẵn sàng cho năm học mới

Ngày khai trường đang đến gần, mang theo niềm hân hoan của thầy và trò khắp mọi nơi. Từ phòng học mới, sách giáo khoa, bàn ghế sạch đẹp đến đội ngũ giáo viên…, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026 đang được gấp rút hoàn thiện.

Sẵn sàng cho năm học mới

