Israel thiếu hàng nghìn giáo viên trước thềm năm học mới

Trẻ em trở lại trường học ở Katzrin sau thời gian đóng cửa do xung đột Israel - Iran, ngày 25/6/2025. Ảnh: FLASH90

Tính đến thời điểm hiện tại, con số thiếu hụt này nằm trong tổng số khoảng 200.000 giáo viên tiềm năng trong toàn hệ thống. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là miền Trung Israel với 726 giáo viên còn thiếu, tiếp theo là Tel Aviv với 467 và khu vực miền Nam với 145 giáo viên. Tại Jerusalem, số lượng giáo viên còn thiếu là 64; ở Bờ Tây là 56; Haifa ghi nhận thiếu hụt 55 giáo viên; và khu vực phía Bắc thiếu 26. Dữ liệu do Bộ Giáo dục cung cấp chỉ bao gồm giáo viên đứng lớp, không tính giáo viên mầm non, cố vấn học đường hay nhân sự giáo dục đặc biệt.

Bộ cho biết đang phối hợp cùng hiệu trưởng các trường và các trung tâm tuyển dụng khu vực để thực hiện công tác rà soát và bố trí nhân sự. Các biện pháp nhằm giảm tình trạng thiếu giáo viên bao gồm: tăng cường tuyển dụng giáo viên nghỉ hưu, đào tạo lại các cử nhân học thuật để đứng lớp, huy động nguồn lực khu vực và bố trí nhân sự theo nhu cầu từng môn học cụ thể.

Trước đó hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch từng cảnh báo rằng năm học mới có thể bị hoãn do chưa giải quyết xong các vấn đề ngân sách.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Giáo dục của Quốc hội (Knesset), ông Kisch nhấn mạnh rằng nguyên nhân chính là do Bộ Tài chính và Bộ An ninh Quốc gia chưa thống nhất xong nguồn kinh phí cho việc đảm bảo an ninh trường học. Ông tuyên bố: “Nếu không có đảm bảo an ninh cho các cơ sở giáo dục, chúng tôi sẽ không khai giảng năm học".

Việc đảm bảo an ninh cho các trường học ở Israel là một yêu cầu thiết yếu và ưu tiên hàng đầu do nhiều lý do đặc thù về bối cảnh an ninh – chính trị, xã hội của nước này. Các trường học thường được bố trí bảo vệ vũ trang, hệ thống cổng an ninh, và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hàng ngày.