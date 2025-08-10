Israel ra điều kiện về thỏa thuận toàn diện với Hamas

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. THX/TTXVN

Tuyên bố cũng tái khẳng định các yêu cầu của Israel để kết thúc xung đột gồm giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza, khu vực biên giới Gaza do Israel kiểm soát và vùng lãnh thổ này thiết lập “một cơ chế quản trị không thuộc Hamas hay Chính quyền Palestine và có thể chung sống hòa bình với Israel”.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông đưa tin các nhà đàm phán Hamas phát tín hiệu sẵn sàng hạ thấp những yêu cầu từng khiến các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin tại Dải Gaza sụp đổ hồi tháng trước. Một số nguồn tin cũng đánh giá Hamas dường như đang linh hoạt hơn và có thể quay lại với đề xuất của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, trong đó có việc trao đổi con tin trong 60 ngày, đồng thời mở ra đàm phán về việc chấm dứt vĩnh viễn xung đột.

Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận bắt đầu cung cấp lều bạt và các trang thiết bị khác cho người dân tại Dải Gaza từ ngày 17/8 trước khi di dời họ khỏi khu vực giao tranh để tới các địa điểm “an toàn” hơn ở phía Nam vùng lãnh thổ này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cho biết số đồ dùng hỗ trợ này sẽ được vận chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom, với sự phối hợp với Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức cứu trợ quốc tế, sau khi được các nhân viên của Bộ Quốc phòng Israel kiểm tra kỹ lưỡng.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Israel tuyên bố chuẩn bị kế hoạch mở chiến dịch quân sự mới nhằm giành quyền kiểm soát phía Bắc thành phố Gaza. Tuy nhiên, kế hoạch này đã làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế khi có thể làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza.

Hiện cơ quan điều phối các hoạt động nhân đạo của quân đội Israel (COGAT) chưa đưa ra bình luận về việc liệu hoạt động di tản người dân Gaza về phía Nam có nằm trong chiến dịch quân sự mới của nước này hay không.

Trong khi đó, kênh truyền hình Kan của Israel đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel đã cấp đặc quyền cho phép Indonesia thả hàng cứu trợ nhân đạo xuống Dải Gaza. Một quan chức chính quyền Israel cũng cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi các quốc gia có nguyện vọng cùng tham gia các nỗ lực nhân đạo tại Dải Gaza.

Người dân Israel biểu tình vào mối cuối tuần tại Tel Aviv để phản đối chiến tranh. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Tel Aviv

Tối 16/8, hàng nghìn người dân Israel đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với 50 con tin, trong đó khoảng 20 người được phía Israel tin là còn sống, đang bị Hamas giam giữ gần 700 ngày qua. Cuộc biểu tình được tiến hành tại Quảng trường Con tin, trước Bảo tàng Tel Aviv, trước khi cuộc tổng đình công toàn quốc diễn ra vào ngày 17/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngay sau các cuộc biểu tình, một cuộc tổng đình công toàn quốc dự kiến diễn ra từ 7h ngày 17/8 do Hội đồng Tháng Mười - đại diện cho một số gia đình nạn nhân và con tin - tổ chức. Gia đình các con tin tuyên bố cuộc đình công nhằm phản đối việc chính phủ mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza thay vì ký một thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas để đưa những con tin trở về nước.

Hàng trăm cơ quan địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, công ty công nghệ và tổ chức xã hội thông báo sẽ tham gia đình công. Ông Pinchas Idan, Chủ tịch công đoàn nhân viên Cục Quản lý Sân bay Israel, cho biết họ sẽ nỗ lực để đảm bảo hành khách không bị ảnh hưởng, mặc dù một số nhân viên sẽ tham gia đình công.

Cuộc đình công sẽ đi kèm với các sự kiện, diễu hành, diễn văn, lễ tưởng niệm và biểu tình trên toàn quốc. Theo kế hoạch, tối 17/8, đoàn xe biểu tình từ khắp nơi sẽ đổ về Tel Aviv, nơi họ sẽ cùng gia đình con tin diễu hành từ ga trung tâm Tel Aviv-Savidor đến Quảng trường Con tin - nơi diễn ra lễ mít tinh lúc 20h.