Thế giới

Quân đội Israel di dời người dân Palestine ra khỏi thành phố Gaza

ClockThứ Hai, 18/08/2025 15:01
Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 17/8, quân đội Israel thông báo bắt đầu triển khai kế hoạch di dời người Palestine ra khỏi thành phố Gaza.

Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối mạnh mẽ kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel

Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Từ hôm nay (18/8), dân thường được quân đội Israel cung cấp lều và thiết bị trú ẩn trước khi được đưa đến các địa điểm an toàn ở miền nam Dải Gaza. Chi tiết về địa điểm cụ thể chưa được công bố.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel tuyên bố phát động cuộc tấn công mới nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza. Tuy nhiên, phía Israel không cho biết liệu hoạt động di dời người Palestine về khu vực miền nam Gaza có nằm trong chiến dịch quân sự mới hay không.

Theo Liên hợp quốc, khoảng một triệu người còn ở thành phố Gaza đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) nêu bật lo ngại rằng việc di dời hàng loạt có thể khiến tình hình nhân đạo trở nên tồi tệ hơn, đồng thời kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường. 

Trong khi đó, ngày 17/8, tổ chức Hội đồng Tháng Mười cùng các gia đình con tin Israel bị lực lượng Hamas giam giữ đã tổ chức “Ngày đoàn kết toàn quốc”, với hơn 300 cuộc biểu tình diễn ra cùng lúc trên khắp Israel, với sự tham gia của các tổ chức xã hội, trường học, hàng chục thị trưởng các địa phương, cùng đông đảo người dân. Những người tham gia kêu gọi trả tự do cho các con tin và gây áp lực với giới lãnh đạo để nhanh chóng đạt thỏa thuận với phong trào Hamas.

Cùng với hoạt động biểu tình, một cuộc tổng đình công toàn quốc cũng được phát động trong ngày 17/8 nhằm phản đối mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza, thay vì tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn để đưa con tin trở về nước.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Quân độiIsraeldi dờingười dânPalestinethành phố Gaza
