  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Anh, Pháp, Đức quyết tâm khởi động lại đàm phán hạt nhân Iran

ClockThứ Bảy, 11/10/2025 15:34
Tuyên bố trên được đưa ra gần 2 tuần sau khi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được áp đặt trở lại với Iran, theo tiến trình "snapback" mà 3 nước trên đã khởi xướng và có hiệu lực từ ngày 28/9.

IAEA thúc đẩy nối lại quyền thanh sát các cơ sở hạt nhân tại IranLiên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEATổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận hạt nhân Iran ‘không còn quá cần thiết’

Thanh ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran ở thủ đô Tehran. (Ảnh: Getty Images/TTXVN) 

Ngày 10/10, Anh, Pháp và Đức thông báo sẽ tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Iran và Mỹ.

Tuyên bố chung của Anh, Pháp và Đức nêu rõ: "Chúng tôi quyết tâm tái khởi động các cuộc đàm phán với Iran và Mỹ hướng tới một thỏa thuận toàn diện, lâu dài và có thể kiểm chứng, đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân."

Tuyên bố trên được đưa ra gần 2 tuần sau khi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) được áp đặt trở lại đối với Iran, theo tiến trình "snapback" mà 3 nước trên đã khởi xướng và có hiệu lực từ ngày 28/9. 

Phía Iran tuyên bố sẽ không ngay lập tức nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân và đang xem xét "hậu quả và tác động" của việc tái khởi động các lệnh trừng phạt, song không loại trừ con đường ngoại giao “theo nghĩa duy trì liên lạc và tham vấn.”

Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, cùng với Israel, cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, Tehran từ lâu bác bỏ cáo buộc này.

Năm 2015, Mỹ cùng 3 nước trên, với Nga và Trung Quốc, đã ký kết một thỏa thuận với Iran, quy định về việc quản lý các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump (trong nhiệm kỳ đầu) đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận và khôi phục trừng phạt. Đáp lại, Iran đã rút khỏi một số cam kết của mình, đặc biệt là về làm giàu uranium.

Ngày 22/6, Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân ở Iran, tham gia vào chiến dịch không kích của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau tại Iran.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran là quốc gia duy nhất không có chương trình vũ khí hạt nhân làm giàu uranium lên 60%.

Con số này gần với ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo bom, và cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho mục đích hạt nhân dân sự./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: khởi độngđàm phánhạt nhânIran
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 7/10 cho biết Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Mohammed Abdulrahman Al Thani sẽ tới Sharm El-Sheikh, Ai Cập vào sáng 8/10 để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Israel và Hamas về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top