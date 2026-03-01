  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Iran tuyên bố quốc tang sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao thiệt mạng

ClockChủ Nhật, 01/03/2026 14:43
Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày và 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei, qua đời ngày 28/2.

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, ngày 1/3, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc hôm 28/2, khi “đang thực hiện các nhiệm vụ".

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Lãnh tụ Khamenei.

https://nhandan.vn/iran-tuyen-bo-quoc-tang-sau-khi-xac-nhan-lanh-tu-toi-cao-thiet-mang-post945467.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Irantuyên bố quốc tangLãnh tụ tối cao thiệt mạng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung đột leo thang tại Trung Đông: Không kích phủ đầu, Iran đáp trả quy mô lớn và phản ứng từ cộng đồng quốc tế

Trong khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Tehran trên khắp khu vực. Những diễn biến dồn dập trong ngày 28/2 đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột rộng lớn hơn với tác động sâu rộng tới an ninh khu vực Trung Đông và thị trường năng lượng toàn cầu.

Xung đột leo thang tại Trung Đông Không kích phủ đầu, Iran đáp trả quy mô lớn và phản ứng từ cộng đồng quốc tế
Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán
Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Ngày 17/2, truyền thông Saudi Arabia đưa tin, vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top