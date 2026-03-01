Iran tuyên bố quốc tang sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao thiệt mạng

Sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, ngày 1/3, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc hôm 28/2, khi “đang thực hiện các nhiệm vụ".

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Lãnh tụ Khamenei.

