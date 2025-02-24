  • Huế ngày nay Online
Thủ đô của Iran đóng cửa cơ sở công cộng và hạn chế xe cộ do ô nhiễm không khí

ClockThứ Ba, 25/11/2025 15:50
Ô nhiễm không khí tại thủ đô Tehran của Iran đã buộc giới chức phải đóng cửa trường học và đại học, đồng thời cho phép làm việc từ xa tự chọn vào 25 và 26/11 nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm mức độ ô nhiễm.

Tổng Giám đốc IAEA: Isfahan có nhà máy làm giàu urani mới của Iran

Một góc thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo hãng tin chính thức IRNA, lực lượng ứng phó khẩn cấp về ô nhiễm không khí thuộc Bộ Nội vụ ngày 24/11 quyết định toàn bộ các lớp học trên địa bàn tỉnh Tehran, trừ huyện Firuzkuh, sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến. Nhân viên các cơ quan nhà nước và tư nhân, ngoại trừ lực lượng cứu hộ, y tế, vận hành, quân đội và thực thi pháp luật, được lựa chọn làm việc tại nhà.

Báo cáo cho biết các ngân hàng sẽ hoạt động thông qua một số lượng hạn chế chi nhánh. Biện pháp hạn chế giao thông sẽ được áp dụng từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút, cấm xe ô-tô cá nhân đi vào các khu vực được chỉ định của thành phố, nơi có khoảng 9 triệu dân sinh sống.

Lưu thông xe tải cũng bị cấm, ngoại trừ các phương tiện chở hàng dễ hỏng hoặc nhiên liệu. Các mỏ cát, sỏi và các nhà máy xi-măng đã được yêu cầu ngừng hoạt động.

Chỉ số chất lượng không khí tại Tehran ngày 24/11 vượt mức 170, mức được coi là không tốt cho tất cả mọi người.

Chất lượng không khí tại Tehran thường xấu đi trong những tháng lạnh hơn, đặc biệt khi có ít gió hoặc mưa. Hiện tượng nghịch nhiệt là nguyên nhân chính gây tích tụ ô nhiễm, trong khi khí thải từ phương tiện cũ và một số nhà máy được xem là những nguồn đóng góp lớn.

Theo nhandan.vn
