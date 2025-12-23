  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Đối thoại thay đối đầu

ClockChủ Nhật, 28/12/2025 09:39
Những tranh cãi liên quan chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là “mớ bòng bong” khó gỡ khi cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân mới đây đã chứng kiến bất đồng sâu sắc giữa các thành viên cơ quan quyền lực Liên hợp quốc.

Thủ đô của Iran đóng cửa cơ sở công cộng và hạn chế xe cộ do ô nhiễm không khíAnh, Pháp, Đức quyết tâm khởi động lại đàm phán hạt nhân IranNhững diễn biến xung quanh vụ Iran bị Liên hợp quốc tái áp đặt trừng phạt

Mặc dù Iran và Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết đối với con đường ngoại giao, song khoảng cách đến một thỏa thuận còn rất dài và nỗ lực nhằm giải quyết “hồ sơ hạt nhân” của Iran vẫn gian nan.

Sau thời gian dài đình trệ kể từ khi Mỹ đơn phương đình chỉ thỏa thuận hạt nhân ký với Iran, thời gian qua, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên được nối lại trong nỗ lực giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Trải qua 5 vòng đàm phán, Washington và Tehran đã lên kế hoạch cho vòng thương lượng mới. Tuy nhiên, việc Israel bất ngờ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, trong đó Mỹ cũng cùng Israel ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran, đã làm tiêu tan các nỗ lực hòa giải.

Kế hoạch đàm phán bị hủy bỏ, Tehran bác bỏ thương lượng với Mỹ, dẫn tới nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran hồi tháng 10 vừa qua. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao được tăng cường trong nửa cuối năm 2025, vẫn chưa có thỏa thuận nào về hướng đi tiếp theo liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Tại cuộc thảo luận mới đây, lập trường của Hội đồng Bảo an về các hoạt động hạt nhân của Iran vẫn còn chia rẽ, giữa bên ủng hộ việc khôi phục các lệnh trừng phạt và bên cho rằng các lệnh trừng phạt nên được dỡ bỏ vĩnh viễn. Nguồn cơn của sự chia rẽ giữa các thành viên Hội đồng Bảo an là tranh cãi liên quan thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được Iran và các cường quốc nhóm P5+1 ký năm 2015.

Việc Pháp, Đức, Anh kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran khiến Nga và Trung Quốc cho rằng JCPOA không còn hiệu lực pháp lý, qua đó ảnh hưởng tính hợp pháp của việc triệu tập cuộc họp tại Hội đồng Bảo an về vấn đề này.

Trong khi đó, Mỹ, Anh, Pháp và các thành viên khác của Hội đồng Bảo an lập luận rằng, Nghị quyết dẫn đến thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn hiệu lực, do đó Hội đồng nên tiếp tục thảo luận vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Kể từ sau cuộc chiến 12 ngày, quan hệ giữa Iran và Mỹ bị đẩy lên nấc thang căng thẳng mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận, Iran đã ngừng các kênh liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từ nhiều tháng nay. Mặc dù cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận bằng con đường ngoại giao, song đều đi kèm những điều kiện khó có thể thỏa hiệp.

Iran luôn khẳng định lập trường cứng rắn cho rằng chương trình tên lửa của nước này mang tính chất phòng thủ và được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh không thương lượng về sự tồn tại của kho vũ khí này. Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận tên lửa ở nhiều thành phố.

Trong khi đó, giới chức Israel cảnh báo về các cuộc tập trận của Iran, cho rằng Tehran đang xây dựng lại và mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo, cũng như nghi ngờ Tehran đang khôi phục chương trình làm giàu hạt nhân sau khi chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc không kích của Israel và Mỹ.

Giữa lúc Iran và Mỹ nhiều mâu thuẫn, Phó Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, bà Morgan Ortagus khẳng định, Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán chính thức với Iran, nhưng chỉ khi Tehran sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa. Iran khẳng định vẫn cam kết với các nguyên tắc cốt lõi của JCPOA, trong đó đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, song cũng nhấn mạnh, việc Mỹ kiên quyết yêu cầu Tehran không làm giàu uranium là trái với các quyền của Iran theo JCPOA.

Lựa chọn tốt nhất cho cả Iran và phương Tây cũng như cộng đồng quốc tế là đàm phán và đạt giải pháp bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình. Đối thoại thay đối đầu, thúc đẩy xây dựng lòng tin mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn sâu sắc tồn tại bấy lâu nay, nhằm khôi phục JCPOA, văn kiện pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm hòa bình và an ninh cho khu vực.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: chương trìnhhạt nhânIran
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tận dụng nguồn lực để phát triển bền vững

Từ các nguồn lực đầu tư, phường Phong Phú đã tận dụng, lồng ghép hiệu quả nhằm mang lại kết quả giảm nghèo bền vững cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Tận dụng nguồn lực để phát triển bền vững
Đoàn EVNCPC và Công ty Điện lực Huế tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, hỗ trợ cộng đồng

Thực hiện chương trình công tác an sinh xã hội năm 2025, từ ngày 19-21/12, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Huế tổ chức chuỗi hoạt động tri ân và hỗ trợ cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế.

Đoàn EVNCPC và Công ty Điện lực Huế tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, hỗ trợ cộng đồng
Chuẩn bị kỹ lưỡng để khép lại Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Sau hàng chục chương trình và sự kiện sôi động được tổ chức xuyên suốt, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang bước vào chặng cuối. Ngành du lịch cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc với kỳ vọng mang lại một dấu ấn đẹp và mở ra những cơ hội mới cho giai đoạn tiếp theo.

Chuẩn bị kỹ lưỡng để khép lại Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025
TP. Huế được đầu tư 3 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế

Chiều 3/12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Stem Innovation Petrovietnam. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

TP Huế được đầu tư 3 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top