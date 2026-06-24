  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Iran nối lại đường bay tới UAE

ClockThứ Hai, 29/06/2026 15:07
Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Khởi đầu mới của Syria khi nối lại hợp tác với EU, UAEU17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World CupUAE với tham vọng đưa 50% dịch vụ Chính phủ vận hành bằng AI chỉ trong 2 năm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào những mục tiêu ở UAE trong cuộc xung đột Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước Iran cùng các kênh truyền thông khác dẫn lời giới chức quản lý sân bay Imam Khomeini tại Tehran cho biết các thỏa thuận cần thiết đã được hoàn tất để mở lại đường bay Tehran-Dubai tại sân bay này.

Trên trang web của hãng hàng không Sepehran của Iran, hành khách đã có thể mua vé cho chuyến bay khởi hành đến Dubai vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 29/6 (tức 14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, UAE đã cáo buộc Iran tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV, gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở năng lượng quan trọng. Theo Bộ Quốc phòng UAE, Iran đã phóng tổng cộng 4 tên lửa hành trình nhắm vào lãnh thổ nước này. Hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công 3 quả, trong khi quả còn lại rơi xuống biển.

Trước đó không lâu, UAE cũng ghi nhận một đợt tấn công khác bằng UAV và tên lửa chỉ trong vòng một giờ, khiến còi báo động vang lên trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, Iran cũng bị cáo buộc đã điều khiển 2 UAV nhắm vào một tàu thương mại của UAE trên biển.

https://nhandan.vn/iran-noi-lai-duong-bay-toi-uae-post972168.html?gidzl=GjGoIibx0390oJjAncS6DqZBE4lOO0iy0vWr4Oym2pq2oZDBs6yADbRAOaoAO51b3CLfJZQ-d0fFpNiDC0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Irannối lạiđường bayUAE
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran và tuyên bố của các bên

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran và tuyên bố của các bên

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top