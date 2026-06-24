Iran nối lại đường bay tới UAE

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào những mục tiêu ở UAE trong cuộc xung đột Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước Iran cùng các kênh truyền thông khác dẫn lời giới chức quản lý sân bay Imam Khomeini tại Tehran cho biết các thỏa thuận cần thiết đã được hoàn tất để mở lại đường bay Tehran-Dubai tại sân bay này.

Trên trang web của hãng hàng không Sepehran của Iran, hành khách đã có thể mua vé cho chuyến bay khởi hành đến Dubai vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 29/6 (tức 14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, UAE đã cáo buộc Iran tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV, gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở năng lượng quan trọng. Theo Bộ Quốc phòng UAE, Iran đã phóng tổng cộng 4 tên lửa hành trình nhắm vào lãnh thổ nước này. Hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công 3 quả, trong khi quả còn lại rơi xuống biển.

Trước đó không lâu, UAE cũng ghi nhận một đợt tấn công khác bằng UAV và tên lửa chỉ trong vòng một giờ, khiến còi báo động vang lên trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, Iran cũng bị cáo buộc đã điều khiển 2 UAV nhắm vào một tàu thương mại của UAE trên biển.

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