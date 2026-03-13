Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump tuyên bố: "Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã thực hiện một trong những đợt ném bom mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và đã xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự tại đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran…"

"Tôi đã chọn không xóa sổ cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên hòn đảo này. Tuy nhiên, nếu Iran, hay bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào nhằm cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại".

Nằm cách bờ biển lục địa của Iran khoảng hơn 30km và nơi có cảng nước sâu duy nhất của Iran trong vịnh Ba Tư, đảo Kharg thường được coi là “trái tim” của ngành dầu khí quốc gia Trung Đông này, khi xử lý và trung chuyển từ 85-90% khối lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

https://nhandan.vn/my-nem-bom-dao-kharg-cua-iran-post948365.html