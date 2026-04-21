Nguy cơ tê liệt kéo dài ở Eo biển Hormuz

Tàu nước ngoài ở Eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Các vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thêm 2 tuần lệnh ngừng bắn với Iran.

Tổng thống Trump cho biết chưa đặt thời hạn chót kết thúc xung đột với Iran, cũng như với lệnh ngừng bắn hiện nay hoặc phản hồi của Tehran đối với đề xuất hòa bình của ông. Theo thông tin từ Nhà trắng, Tổng thống Trump không coi việc Iran bắt giữ một số tàu nước ngoài gần Eo biển Hormuz là vi phạm lệnh ngừng bắn, vì các tàu này không thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Israel. Dù vậy, phía Mỹ vẫn cáo buộc Iran có hành vi gây bất ổn an ninh hàng hải. Trong khi đó, Iran tuyên bố rằng mở lại Eo biển Hormuz là “không thể” chừng nào phong tỏa của Mỹ còn tồn tại.

Từ giữa tháng 3, các cuộc tấn công đã tạm lắng khi Iran thiết lập kiểm soát hiệu quả khu vực eo biển. Tuy nhiên, ngay cả nguy cơ bị tấn công cũng đủ khiến nhiều tàu thương mại không dám đi qua, buộc một số ít phải sử dụng tuyến đường gần bờ do Iran phê duyệt, kèm theo các yêu cầu nghiêm ngặt về hàng hóa, chủ tàu và thủy thủ đoàn, thậm chí phải nộp phí.

Sự thiếu nhất quán trong các tuyên bố từ phía Iran và Mỹ càng làm gia tăng bất định. Trong khi phía Mỹ đề cập khả năng mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải, Iran chỉ nói đến mở hạn chế, rồi sau đó Lực lượng Vệ binh cách mạng (IRGC) lại khẳng định eo biển vẫn đóng. Điều này khiến hoạt động vận tải gần như tê liệt, hàng trăm tàu và hàng nghìn thuyền viên bị mắc kẹt. Song song đó, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân nhằm vào các tàu liên quan Iran, thậm chí mở rộng phạm vi kiểm soát ra xa khu vực eo biển.

