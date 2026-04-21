Nguy cơ tê liệt kéo dài ở Eo biển Hormuz

ClockThứ Sáu, 24/04/2026 08:24
Tình hình tại Eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Iran tấn công 3 tàu gần eo biển này và bắt giữ 2 tàu khác để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran cũng như chặn bắt tàu Iran.

EU mở rộng trừng phạt đối với Iran liên quan đến eo biển HormuzGiải pháp toàn diện chấm dứt xung độtTuyên bố mới của Mỹ và Iran xung quanh vấn đề eo biển Hormuz

Tàu nước ngoài ở Eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu/TTXVN 

Các vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thêm 2 tuần lệnh ngừng bắn với Iran.

Tổng thống Trump cho biết chưa đặt thời hạn chót kết thúc xung đột với Iran, cũng như với lệnh ngừng bắn hiện nay hoặc phản hồi của Tehran đối với đề xuất hòa bình của ông. Theo thông tin từ Nhà trắng, Tổng thống Trump không coi việc Iran bắt giữ một số tàu nước ngoài gần Eo biển Hormuz là vi phạm lệnh ngừng bắn, vì các tàu này không thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Israel. Dù vậy, phía Mỹ vẫn cáo buộc Iran có hành vi gây bất ổn an ninh hàng hải. Trong khi đó, Iran tuyên bố rằng mở lại Eo biển Hormuz là “không thể” chừng nào phong tỏa của Mỹ còn tồn tại. 

Từ giữa tháng 3, các cuộc tấn công đã tạm lắng khi Iran thiết lập kiểm soát hiệu quả khu vực eo biển. Tuy nhiên, ngay cả nguy cơ bị tấn công cũng đủ khiến nhiều tàu thương mại không dám đi qua, buộc một số ít phải sử dụng tuyến đường gần bờ do Iran phê duyệt, kèm theo các yêu cầu nghiêm ngặt về hàng hóa, chủ tàu và thủy thủ đoàn, thậm chí phải nộp phí.

Sự thiếu nhất quán trong các tuyên bố từ phía Iran và Mỹ càng làm gia tăng bất định. Trong khi phía Mỹ đề cập khả năng mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải, Iran chỉ nói đến mở hạn chế, rồi sau đó Lực lượng Vệ binh cách mạng (IRGC) lại khẳng định eo biển vẫn đóng. Điều này khiến hoạt động vận tải gần như tê liệt, hàng trăm tàu và hàng nghìn thuyền viên bị mắc kẹt. Song song đó, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân nhằm vào các tàu liên quan Iran, thậm chí mở rộng phạm vi kiểm soát ra xa khu vực eo biển.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mùa du lịch biển, suối, thác: Nguy cơ mất an toàn do chủ quan

Bên cạnh việc tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn và siết chặt an toàn tại các điểm du lịch biển, suối, thác thì ý thức chủ động của mỗi một người dân, du khách chính là giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro tai nạn đuối nước.

Mùa du lịch biển, suối, thác Nguy cơ mất an toàn do chủ quan
Nguy cơ không kịp bảo trì đường bộ trước mùa mưa

Trước tình trạng giá xăng dầu và nhựa đường tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và tiến độ bảo trì đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh cơ chế bù giá nhiên liệu để hỗ trợ các nhà thầu triển khai dự án.

Nguy cơ không kịp bảo trì đường bộ trước mùa mưa
Căng thẳng liên quan Eo biển Hormuz gia tăng

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc lệnh phong tỏa Mỹ áp đặt tại Eo biển Hormuz có thể làm gián đoạn lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington.

Căng thẳng liên quan Eo biển Hormuz gia tăng

