Iran khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, việc thực hiện MoU là “vấn đề có đi có lại”, đồng thời khẳng định Iran sẽ đáp trả các sức ép và đe dọa bằng những quyết định hợp lý nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia khi cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 cho biết, Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha để thảo luận việc triển khai MoU.

Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tuần này. Tehran cho biết, đoàn công tác của nước này tới Doha để trao đổi với Qatar và các bên trung gian về việc triển khai MoU. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết không có kế hoạch về cuộc họp kỹ thuật nào với Mỹ tại Doha.

Liên quan đến Eo biển Hormuz, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện MoU Mỹ-Iran và nhấn mạnh hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này cần được duy trì an toàn, thông suốt và phù hợp luật pháp quốc tế. Ông Albusaidi cho biết, Oman phản đối việc áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, song sẵn sàng thảo luận các khoản phí liên quan dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

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