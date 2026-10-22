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Thế giới

Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-EU ngày càng mở rộng

ClockThứ Năm, 22/10/2026 14:34
Chiều 21/10 (giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội kiến bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

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 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. (Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG)

Hội kiến diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng chứng kiến hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng Việt Nam-EU thời gian qua không ngừng phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Được triển khai phù hợp khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện và Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về việc thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng với EU (FPA).

Thời gian tới, để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng an ninh Việt Nam-EU; thúc đẩy hợp tác đào tạo.

Đồng thời, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình; nghiên cứu mở rộng, thúc đẩy hợp tác về cứu hộ, cứu nạn; thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các dự án của EU đối với khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng và an ninh hàng hải, phù hợp thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Ngoài ra, hai bên trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khắc phục hậu quả chiến tranh, đa phương, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ, hàng không-vũ trụ, đào tạo chống khủng bố, cứu hộ-cứu nạn.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã có lời mời bà Kaja Kallas cùng các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng của châu Âu tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Đáp lại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu trân trọng cảm ơn lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang; đồng thời khẳng định, đã có nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã đăng ký tham gia trưng bày tại triển lãm. Bà Kaja Kallas cho rằng đây là một minh chứng khẳng định sức hút và vị thế ngày càng gia tăng của triển lãm.

Hai bên thống nhất sẽ cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-EU, vì hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

https://nhandan.vn/hop-tac-quoc-phong-viet-nam-eu-ngay-cang-mo-rong-post997128.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: hợp tác Quốc phòngViệt NamEUngày càng mở rộngTổng Bí thưChủ tịch nước Tô Lâm
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