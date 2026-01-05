Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela, Tổng thống Maduro bác bỏ mọi cáo buộc

Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ về Venezuela tại New York, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp được Trung Quốc và Nga ủng hộ, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres tái khẳng định trước các đại sứ tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, "độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ".

Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, vụ việc đang khiến Venezuela đối mặt với tương lai bất ổn nghiêm trọng, gây ra những hậu quả đối với khu vực và một tiền lệ nguy hiểm cho quan hệ giữa các quốc gia. Ông nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế phải luôn là nguyên tắc chỉ đạo, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng những quy tắc điều chỉnh việc sử dụng vũ lực “đã không được tôn trọng” trong hành động quân sự vừa qua của Mỹ.

Tổng thư ký nhấn mạnh, “việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phụ thuộc vào cam kết liên tục của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Lên án hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada tuyên bố: "Không một quốc gia nào có thể tự cho mình quyền làm thẩm phán và người thực thi trật tự thế giới... Venezuela là nạn nhân của cuộc tấn công này vì nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình".

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nói rằng “không có cuộc chiến nào chống lại Venezuela hay người dân nước này” và Mỹ “không chiếm đóng một quốc gia nào”. Theo ông Waltz, “đây là một chiến dịch thực thi pháp luật".

Tại phiên họp, đại diện Nga, Trung Quốc và nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, kêu gọi nước này "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Nicolas Maduro, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, đại diện Cuba kêu gọi phản ứng khẩn cấp đối với cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, một quốc gia chưa từng tấn công Mỹ, cáo buộc Washington muốn thiết lập một chính phủ bù nhìn ở Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, tại phiên xét xử cùng ngày ở New York, Tổng thống Maduro đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của Mỹ, khẳng định ông hoàn toàn vô tội.

Tại Venezuela, nhà chức trách Venezuela ngày 5/1 đã công bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do chính phủ nước này ban bố từ khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ hôm 3/1, trong đó ra lệnh cho cảnh sát “ngay lập tức tiến hành truy tìm và bắt giữ trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả những cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ”.

Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 3/1, nhưng chỉ được công bố đầy đủ vào ngày 5/1.

https://nhandan.vn/hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-hop-khan-ve-tinh-hinh-venezuela-tong-thong-maduro-bac-bo-moi-cao-buoc-post935217.html