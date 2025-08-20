Học giả Thái Lan: Việt Nam đang vươn lên vị thế lãnh đạo khu vực

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong một bài viết đăng trên báo Bangkok Post ngày 19/8, học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn đã bình luận về chuyến thăm mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, khẳng định Việt Nam đang vươn lên vị trí lãnh đạo khu vực.

Ông Kavi đánh giá cao việc Việt Nam lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tập trung vào việc tăng cường thương mại, đầu tư và hợp tác ngoại giao.

Là quốc gia đầu tiên cử lãnh đạo cấp cao đến gặp tân Tổng thống Lee Jae Myung, Việt Nam gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á, rằng Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nổi lên như một động lực thúc đẩy kết nối khu vực và tăng trưởng kinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một cam kết ấn tượng là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng này đòi hỏi sự cam kết toàn diện của hai nước, củng cố mối quan hệ đối tác vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế sang công nghệ, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Tác giả cho rằng vào thời điểm này, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một nhà lãnh đạo khu vực đầy tự tin. Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9).

Ba thập kỷ trước, khi gia nhập ASEAN, ít ai tin rằng Việt Nam có thể hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong những khuôn khổ đầy thách thức của khối. Tuy nhiên, tại Seoul, Việt Nam đã tự hào thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mới nổi, định hình kiến trúc khu vực tương lai, cả về hội nhập kinh tế lẫn tự chủ chiến lược.

Theo học giả Kavi, hòa bình và ổn định luôn là trọng tâm trong tầm nhìn của Hà Nội. Việt Nam luôn ủng hộ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt - từ Diễn đàn Khu vực ASEAN đến Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Những nền tảng này đã cho phép Việt Nam củng cố hòa bình chiến lược, đồng thời hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ngày nay, các nhà đầu tư nước ngoài - đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao và xanh - coi Việt Nam là điểm đến hàng đầu với những cải cách nhấn mạnh tính minh bạch, hiệu quả và quản trị.

Ngoài kinh tế và an ninh, giao lưu nhân dân cũng đang định hình mối quan hệ đối tác đang nổi lên giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và di cư lao động đã thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Ngoài ra, yếu tố “quyền lực mềm” cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai nước, chẳng hạn như văn hóa đại chúng Hàn Quốc, ẩm thực và ngôn ngữ Hàn Quốc, vốn rất phổ biến tại Việt Nam.

Ở cấp độ chiến lược, theo ông Kavi, cả hai nước đều hiểu rằng quan hệ đối tác phải phát triển theo những đang thay đổi của tình hình thế giới. Cách mạng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự gián đoạn chuỗi cung ứng là những thách thức mới cho cả hai.

Trong bối cảnh này, Hà Nội và Seoul đang hợp tác chặt chẽ với nhau. Việt Nam cung cấp một nền tảng sản xuất năng động và lực lượng lao động trẻ, trong khi Hàn Quốc đóng góp vốn, chuyên môn và đổi mới. Ông Kavi nhấn mạnh sự hợp tác hiếm có này có thể là một hình mẫu để những nơi khác noi theo.

Học giả Thái Lan đánh giá sự linh hoạt của Việt Nam càng nổi lên trong thời gian qua. Các phản ứng của Việt Nam trước những đe dọa áp thuế của Mỹ đã thể hiện sự linh hoạt về kinh tế, đường lối ngoại giao và khả năng phục hồi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Việt Nam đã biến những cú sốc bên ngoài thành cơ hội. Đồng thời, khi tư cách thành viên ASEAN của Việt Nam bước sang thập kỷ thứ tư, đất nước đang trở thành một động lực chính của hội nhập kinh tế, thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên cũ và mới.

Ngoài Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc, Việt Nam cũng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa thương mại của đất nước, tạo ra sự cân bằng, mà không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ đối tác nào.

Tác giả kết luận với việc xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hàn Quốc, Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ song phương và định hình lại vai trò lãnh đạo khu vực./.