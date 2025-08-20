Báo Mỹ viết về hoạt động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba của Việt Nam

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba chủ đề "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Bài viết bắt đầu với việc miêu tả một nhân vật người Việt có tên là Dinh Hien Mo, 33 tuổi - người đã biết đến chiến dịch kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba thông qua bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người này đã xem và đọc về những câu chuyện đầy ý nghĩa về Việt Nam và Cuba trong giai đoạn đất nước Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn chiến tranh gian khổ, Cuba đã không ít lần giúp đỡ Việt Nam, xây dựng bệnh viện, gửi bác sĩ giỏi, đường mía và gia súc tới Việt Nam. Cảm động trước những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Cuba đã dành tặng Việt Nam trong quá khứ, chị đã quyết định quyên góp 500.000 đồng từ thu nhập khiêm tốn của cửa hàng tạp hóa gia đình để giúp Cuba sớm vượt qua khó khăn hiện nay.

Tờ New York Times miêu tả khoản tiền của chị đã hòa chung cùng làn sóng sẻ chia tình cảm của người Việt với người dân Cuba trong một chiến dịch gây quỹ do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tờ báo cho biết chỉ trong tuần đầu tiên, chiến dịch đã quyên góp được hơn 13 triệu USD - vượt xa kỳ vọng của ban tổ chức.

Theo bài viết, đối với nhiều người ở cả Cuba và Việt Nam, những hành động quyên góp trên đã giúp gợi nhớ về những năm tháng đoàn kết, khi hai dân tộc cùng chia sẻ ước vọng giành độc lập dân tộc dưới lá cờ cách mạng.

Thời gian qua, để hỗ trợ Cuba, các chuyên gia kinh tế Việt Nam cũng đã thường xuyên đến La Havana để chia sẻ kinh nghiệm. Mặc dù vậy, lệnh cấm vận của Mỹ đã ảnh hưởng không nhỏ đối với Cuba kể từ năm 1962. Hiện nay, nhiều lĩnh vực kinh tế của Cuba đang gặp không ít khó khăn. Trong suốt những năm qua, Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi Mỹ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba, đồng thời vẫn gia tăng các hoạt động hỗ trợ cho La Habana, nhất là viện trợ về lúa gạo.

Tờ báo của Mỹ đánh giá chiến dịch gây quỹ cộng đồng tại Việt Nam mang ý nghĩa kết nối giữa con người với con người của hai đất nước. Hơn 1,7 triệu lượt quyên góp đã được ghi nhận, từ những khoản tiền chỉ 10.000 đồng cho đến những con số lớn hơn, để dành tặng nhân dân Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội X thể hiện sự cảm kích trước hành động trên của người dân Việt Nam. Nhà lãnh đạo Cuba gọi đây là “một hành động yêu thương” đến từ “một dân tộc cần cù, anh hùng, đã đứng lên sau nhiều cuộc chiến và nay khiến thế giới ngưỡng mộ với sự phát triển bền vững”.

“Tôi biết sự hỗ trợ từ Việt Nam sẽ không đủ để giải quyết mọi thứ, nhưng hy vọng nó sẽ giúp đỡ được phần nào. Và tôi hi vọng nền kinh tế Cuba sẽ khá lên để người dân ở đó có cuộc sống tốt hơn”, chị Dinh Hien Mo - nhân vật ở đầu câu chuyện - chia sẻ với tờ New York Times của Mỹ.