Các hãng hàng không toàn cầu chạy đua sửa lỗi trên máy bay Airbus A320

Máy bay Airbus A320 cất cánh tại Blagnac, miền Tây Nam Pháp. Ảnh minh họa: The Gazette/TTXVN

Trước đó, các hãng hàng không đã đối mặt tình trạng gián đoạn lớn sau khi nhà sản xuất máy bay Airbus ban hành lệnh triệu hồi khẩn cấp đối với khoảng 6.000 máy bay thuộc dòng A320 – chiếm hơn 1/2 đội bay A320 đang hoạt động trên toàn thế giới. Quyết định này được đưa ra sau sự cố một chuyến bay JetBlue hồi tháng 10 bất ngờ giảm độ cao do lỗi phần mềm điều khiển, dẫn đến yêu cầu cập nhật bắt buộc trước khi tiếp tục khai thác.

Các hãng hàng không đã làm việc xuyên đêm sau khi các cơ quan quản lý toàn cầu yêu cầu họ phải khắc phục sự cố trước khi được phép nối lại các chuyến bay. Ngày 29/11, một số hãng cho biết đã hoàn thành hoặc gần hoàn tất việc sửa lỗi cho đội bay của mình, trong khi nhiều hãng cho biết hoạt động không bị ảnh hưởng.

American Airlines, hãng hàng không vận hành nhiều máy bay thuộc dòng A320 nhất thế giới, cho biết 209 trong số 480 máy bay của họ cần sửa chữa, thấp hơn ước tính ban đầu và phần lớn dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 29/11. United Airlines thông tin với Reuters rằng tất cả máy bay của hãng đã được cập nhật xong.

Hãng hàng không giá rẻ châu Âu Wizz Air cho biết các bản cập nhật đã được thực hiện qua đêm trên tất cả các máy bay bị ảnh hưởng. Trong khi đó, AirAsia, một trong những khách hàng sở hữu đội bay A320 lớn nhất thế giới, đặt mục tiêu hoàn thành việc sửa chữa trong vòng 48 giờ. Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ ngày 29/11 cho biết các hãng IndiGo và Air India dự kiến sẽ hoàn thành quy trình này trong ngày. Hãng ANA Holdings đã phải hủy 95 chuyến bay vào ngày 29/11, gây ảnh hưởng đến 13.500 hành khách. Ông Steven Greenway, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Saudi Arabia (A-rập Xê-út) Flyadeal, thông báo đã sửa xong tất cả 13 máy bay bị ảnh hưởng.

Tại Việt Nam, sáng 30/11, Vietnam Airlines thông báo, toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6 giờ 59 phút ngày 30/11 giờ Việt Nam. Sau khi hoàn thành cập nhật, các tàu bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Những nỗ lực xuyên đêm của các hãng hàng không dường như đã giúp ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất và hạn chế số lượng chuyến bay bị hoãn tại châu Á và châu Âu. Tại Mỹ, nơi đang đối mặt với nhu cầu đi lại cao điểm sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết, các hãng hàng không Mỹ bị ảnh hưởng đã báo cáo tiến độ rất khả quan và đang đi đúng hướng để đáp ứng thời hạn chót vào nửa đêm 30/11 (giờ địa phương) để hoàn tất việc sửa lỗi. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Duffy cũng cho biết hành khách không nên lo ngại về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào.

Giám đốc điều hành Airbus, ông Guillaume Faury, đã lên tiếng xin lỗi các hãng hàng không và hành khách sau lệnh triệu hồi bất ngờ đối với 6.000 máy bay, tương đương hơn một nửa đội bay thuộc dòng A320 trên toàn cầu – dòng máy bay gần đây đã vượt qua Boeing 737 để trở thành mẫu được bàn giao nhiều nhất trong ngành.